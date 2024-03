Belohnung für erfolgreichen Umbruch: Magic verlängern mit Coach Mosley

Die Orlando Magic sind in der Saison 2023/24 auf Playoff-Kurs, nachdem das Team aus Florida vor zwei Jahren noch den letzten Platz in der Eastern Conference belegte. Für diesen Umschwung erhielt Head Coach Jamahl Mosley nun eine Belohnung in Form einer Vertragsverlängerung.

Die Orlando Magic haben den Vertrag mit Head Coach Jamahl Mosley vorzeitig um vier Jahre verlängert, das gab das Team am Dienstag bekannt. Damit ist er bis einschließlich der Saison 2027/28 an die Magic gebunden, die unter dem 48-Jährigen einen erfolgreichen Umbruch bewältigt haben.

"Jamahl und sein Staff haben fantastische Arbeit geleistet - nicht nur in dieser Saison, sondern seitdem wir ihn im Jahr 2021 eingestellt haben", wird Teampräsident Jeff Weltman in einem Statement zitiert. "Seine Vorbereitung, seine Arbeitseinstellung, seine Fähigkeit, mit den Spielern eine Beziehung aufzubauen, und seine Leidenschaft für den Job bringen positive Resultate, sowohl auf als auch abseits des Courts."

Mosley kommt in seiner Amtszeit als Magic-Coach - sein erster Job als Head Coach, zuvor war er jahrelang als Assistant Coach unter anderem in Dallas und Cleveland aktiv - auf eine Siegquote von 40,6 Prozent (93 Siege, 136 Niederlagen). Dabei hat er aber in jeder Saison die Anzahl an Siegen steigern können und damit den Rebuild in Orlando vorangebracht.

Magic erstmals seit 2020 auf Playoff-Kurs

Das junge Team um die deutschen Weltmeister Franz und Moritz Wagner sowie den Nr.1-Pick von 2022, Paolo Banchero, liegt aktuell sogar auf Playoff-Kurs. Die Bilanz von 37-28 in der laufenden Saison spülte die Magic bis auf Platz 5 in der Eastern Conference - es wäre die erste Playoff-Teilnahme seit 2020. Eine Playoff-Serie haben die Magic seit 2010 nicht mehr gewonnen, als Dwight Howard noch unter den Körben Floridas wütete.

Nun sind Banchero und Franz Wagner die neuen Schlüsselspieler in Orlando. Der 21 Jahre alte Forward Banchero legt in der aktuellen Spielzeit durchschnittlich 22,8 Punkte, 6,8 Rebounds und 5,2 Assists pro Spiel auf, zudem wurde er zum ersten Mal in seiner Karriere zum All-Star gewählt. Der 22 Jahre alte Wagner hat seine Statistiken auf 20,1 Punkte, 5,5 Rebounds und 3,9 Vorlagen im Schnitt hochgeschraubt, auch er könnte in der Zukunft zum All-Star werden.