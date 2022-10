"Belohnung" für Cristiano Ronaldo - Antony-Szene polarisiert

Cristiano Ronaldo hat sich nach seiner Suspendierung mit einem Tor in der Europa League zurückgemeldet. Die Szene des Abends lieferte aber ein Mitspieler.

Es begann mit vereinzelten Buhrufen und endete in Harmonie: Cristiano Ronaldo hat sich nach der Suspendierung engagiert bei Manchester United zurückgemeldet und verdiente sich hinterher sogar ein Lob von Trainer Erik ten Hag, der ihn vorübergehend verbannt hatte.

Beim 3:0-Heimsieg gegen Sheriff Tiraspol am Donnerstagabend, das den Red Devils den Einzug in die K.-o.-Runde der Europa League und ein Endspiel um den Gruppensieg bei Real Sociedad bescherte, erzielte der 37-jährige Portugiese das Tor zum Endstand, nachdem er sich schon vorher einige Chancen erarbeitet, sie aber auch liegegengelassen hatte. In der 81. Minute scheiterte er per Kopf an Sheriff-Keeper Maksym Koval, staubte aber gedankenschnell ab.

"Er hat nicht aufgegeben", kommentierte ten Hag den 90-minütigen Auftritt seines Offensivmanns, "das hat er in seiner ganzen Karriere nicht getan. Und am Ende hat er die Belohnung dafür bekommen." Das galt auch atmosphärisch: Hatten sich noch vereinzelte Buhrufe der Heimfans unter den Jubel gemischt, als sein Name vor dem Anpfiff verlesen worden war, war spätestens mit seinem Tor alles wieder gut.

Cristiano Ronaldo beteuert: "Wir stehen zusammen!"

"Eine tolle Mannschaftsleistung und ein guter Sieg", schrieb Cristiano Ronaldo selbst bei Instagram und betonte: "Wir stehen zusammen!" Ten Hag hatte ihn in der vergangenen Woche suspendiert, nachdem er beim Premier-League-Heimsieg gegen Tottenham (2:0) die Einwechslung verweigert und vor dem Schlusspfiff in den Katakomben verschwunden war.

Obwohl die Rahmenbedingungen am Donnerstag eher nicht zu seinem Selbstverständnis passten - ein ungeliebter Wettbewerb mit einem unattraktiven Gegner -, zeigte sich CR7 auf dem Rasen geläutert. "Die Mannschaft hat ihn immer wieder in gute Positionen gebracht, und er sich selbst auch", stellte ten Hag zufrieden fest.

"Clown" Antony: Ten Hag kündigt "Korrektur" an

Polarisiert hatte diesmal ein anderer. Antony, im Sommer für fast 100 Millionen Euro von Ajax Amsterdam gekommen, legte immer wieder Showeinlagen hin, gipfelnd in einer Szene während der ersten Hälfte: Auf dem rechten Flügel nahm er einen Ball an - und drehte sich dabei gleich zweimal völlig unbedrängt mit ihm um die eigene Achse.

Die Fans feierten es, TV-Experte Paul Scholes nannte Antony wütend einen "Clown". Und ten Hag? Der Trainer beteuerte erst einmal, dass er den 22-jährigen Brasilianer nicht deswegen zur Pause ausgewechselt habe, das sei "mehr oder weniger geplant" gewesen. Sein diplomatisches Urteil: "Ich habe kein Problem mit Tricks, solange sie zweckmäßig sind. Wenn du den Ball nicht verlierst, ist es okay, aber wenn es ein Trick um eines Tricks willen ist, dann werde ich ihn korrigieren."

Genau das dürfte Antony also blühen: Seine 720-Grad-Drehung brachte United jedenfalls rein gar nichts - sein folgender Steilpass landete im Toraus.