Bellot verlängert bei Chemie

Kurz vor Anpfiff der Partie gegen Rot-Weiß Erfurt verkündete Leipzigs Stadionsprecher Johannes Salzmann, dass Benjamin Bellot seinen Vertrag um eine weitere Spielzeit verlängert hat. Der 33-jährige Torwart und Kapitän, der bis dato in 148 Regionalliga-Spielen für die Grün-Weißen zwischen den Pfosten stand, geht somit im Sommer in seine sechste Saison in Leutzsch.