Bello "extraordinario": "Daran werden sich meine Kinder und Kindeskinder erinnern"

Ein Tor gegen Brasilien ist schon etwas Besonderes. Eduard Bellos Treffer wird aber noch Generationen von Bellos begeistern. Davon ist der Venezolaner überzeugt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Eduard Bello nach einem Tor von sich reden macht. Im Oktober 2018 traf der Angreifer in der chilenischen Liga für Antafogasta gegen Everton nach nur zwei Minuten zur Führung. Und was machte Bello? Er stieg auf die Tribüne, knutschte seine Verlobte ab, fiel vor ihr auf die Knie - und machte ihr einen Heiratsantrag.

Um Familienplanung ging's bei ihm auch nach der Partie in Cuiaba. Venezuela lag mit 0:1 zurück, als Bello in der 79. Minute eingewechselt wurde. Sechs Minuten später tauchte seine Wuschelmähne im Sechzehner der Selecao auf, bei der Flanke vom rechten Strafraumeck hatte der am Elfmeterpunkt stehende Bello kaum Reaktionszeit. Was er aber aus den zwei Wimpernschlägen machte, war spektakulär. Bello ließ sich nach vorne fallen, drehte sich 45 Grad nach rechts und beförderte die leicht in seinen Rücken getretene Hereingabe per Fallrückzieher unhaltbar rechts unten ins Eck. "Una Chilena", jubelte der Moderator bei "TyC Sports", "extraordinario, genial, fantastico!"

Diesen Chilena, der südamerikanische Ausdruck für Fallrückzieher, werden wohl noch Generationen von Bellos bewundern dürfen, daran ließ Bello keinen Zweifel. "Hierher nach Brasilien zu kommen, in ein volles Stadion, gegen einen fünfmaligen Weltmeister, und ein Tor wie dieses zu schießen, ist etwas, an das sich meine Kinder und die Kinder meiner Kinder erinnern werden", sagte er. "Das ist ein Traum."

Schafft es Venezuela erstmals zur WM?

Ein Traum auch deshalb, weil Brasilien darauf keine Antwort mehr fand. Es war erst das zweite Unentschieden, das die "Vinotintos" gegen Brasilien in der WM-Qualifikation erreichten. Der Rest waren Niederlagen. Mit vier Zählern liegen sie aktuell auf dem sechsten Platz in der Qualifikationsgruppe, es soll diesmal endlich gelingen mit der WM-Teilnahme: Venezuela ist schließlich das einzige CONMEBOL-Mitglied, das noch nie an einer WM teilgenommen hat.

Au ja: Bellos Heiratsantrag folgten Schmerzen auf dem Platz. imago/Photosport

Bello ist fest davon überzeugt, dass dieses Venezuela die Sehnsucht befriedigen kann. "Wir sind keine Mannschaft, die hierher kommt, um zu sehen, was passiert, sondern wir kommen hierher, um uns zu präsentieren, um unser Spiel zu spielen und um zu zeigen, dass wir auch eine Mannschaft haben, die Mut hat und gut spielt", sagte Bello, der sich erst mit 14 Jahren für den Fußball und gegen Baseball entschied. Das nächste Spiel bestreitet Venezuela übrigens am Dienstag zuhause gegen Chile (2:0 gegen Peru).

Wie die Sache mit dem Heiratsantrag ausging? Die Angebetete sagte natürlich Ja und bekam gleich noch einen Ring an den Finger gesteckt. Doch so ganz märchenhaft ging die Geschichte dann doch nicht aus. Nachdem Everton das Spiel gedreht hatte, traf Bello zwar kurz vor der Pause sogar ein zweites Mal zum 2:2, Mitte der zweiten Hälfte verletzte er sich aber nach einem Foulspiel so schwer, dass er drei Monate lang pausieren musste.

Zu allem Überfluss gewann Everton in den Schlussminuten noch mit 3:2. Eine Niederlage in der 2. Minute wäre für Bello aber sicherlich schmerzhafter gewesen.