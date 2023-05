Bellinghams Wettlauf, Kehls Versprechen

Es wird ein Wettlauf gegen die Zeit, ob Jude Bellingham am Samstag aktiv mitwirken kann beim finalen Saisonspiel seines Klubs Borussia Dortmund gegen Mainz 05.

Mit der Bekanntgabe der Vertragsverlängerung von Mats Hummels räumte Borussia Dortmund am Mittwoch eine wichtige Personalie ab, eine zweite aber bleibt vor dem finalen Saisonspiel gegen Mainz 05, in dem der BVB den Gewinn der Meisterschaft unter Dach und Fach bringen möchte, weiterhin offen: Die nahe Zukunft von Jude Bellingham.

Der junge Engländer, der im Sommer zu Real Madrid wechseln und für den die Partie gegen Mainz daher die letzte als Dortmunder Profi im Signal-Iduna-Park sein könnte, verpasste am Sonntag den Sprung an die Tabellenspitze beim 3:0 in Augsburg verletzt. Eine Woche zuvor beim Heimsieg gegen Mönchengladbach (4:1) hatte Bellingham einen Schlag aufs Knie abbekommen, der einen Einsatz beim FCA unmöglich machte. Zu Beginn dieser Woche musste der 19-Jährige weiterhin mit dem Mannschaftstraining aussetzen. Bereits da war klar: Es wird ein Wettlauf gegen die Zeit.

"Ich fühle mich gut", verkündete Bellingham am Mittwoch dann in den Sozialen Netzwerken und bedankte sich für die Genesungswünsche der Fans. Nähere Details über seinen Fitnesszustand verriet er nicht. Diesen Part übernahm nur wenige Minuten später Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl: "Jude hat heute noch nicht mit der Mannschaft trainiert, aber dafür individuell", sagte Sebastian Kehl und versicherte: "Jude tut alles dafür, um am Samstag dabei zu sein. Die Zeit spielt hoffentlich für uns."

Startelf scheint ausgeschlossen, Jokereinsatz eher unwahrscheilich

Wer den Ehrgeiz des Mittelfeldspielers kennt, der zweifelt daran nicht. Ob diese Bemühungen, die Kehl mit den Worten "unglaublich ambitioniert" beschrieb, von Erfolg gekrönt sein werden, ist allerdings zweifelhaft. Ein Startelfeinsatz ist nach anderthalbwöchiger Trainingspause so gut wie ausgeschlossen, selbst ein Jokereinsatz erscheint eher unwahrscheinlich.

Während Bellingham die Reise nach Augsburg nicht antrat, sondern vor dem heimischen Fernseher mitfieberte, soll er am Samstag dennoch in jedem Fall eine größere Rolle spielen. "Jude wird dabei sein", kündigte Kehl an, "in welcher Rolle, das werden wir dann sehen. Aber er wird ein Teil dieser Mannschaft sein, weil er sich das verdient hat, nach so vielen Saisonspielen und so vielen überragenden Leistungen."

In dieser Saison lief der englische Nationalspieler bislang 31 Mal für den BVB auf, schoss acht Tore und bereitete fünf Treffer vor. Mehrmals trug er zudem die Kapitänsbinde.