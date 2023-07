Bellinghams "größte Herausforderung"

Jude Bellingham ist nun Spieler von Real Madrid, das hat er nach der ersten Trainingswoche vor allem selbst gemerkt. Hinterher sprach der Engländer über die Umgewöhnung.

Schon als Teenager hat sich Jude Bellingham als ein Spieler hervorgetan, der gerne alles, was er hat, auf dem Platz lässt. Bei Real Madrid, seinem neuen Arbeitgeber, muss der 20-jährige Engländer das auch auf dem Trainingsplatz tun. Das durfte Bellingham nach der ersten Woche der Saisonvorbereitung unmissverständlich feststellen.

"Ich gewöhne mich bereits daran", versichert der 103 Millionen Euro schwere Neuzugang in einem Video des Vereinskanals in Bezug auf ein Training, das für den ehemaligen Dortmunder eine Umstellung bedeutet. "Sich an die Hitze anzupassen, besonders in den ersten Tagen, war die größte Herausforderung für mich", so Bellingham. Bei bis zu 40 Grad absolvierten die Königlichen unter anderem ihre Sprintübungen.

Ein besonderes Verhältnis hat auch der Youngster schon jetzt zu Reals Athletik-Trainer Antonio Pintus. "Er liebt es, uns fertigzumachen, uns zu töten", schmunzelt Bellingham. "Aber ich liebe ihn. Das ist sein Job, und er ist wirklich gut darin. Ich fühle mich stark und gut, auf lange Sicht wird sich die aktuelle Arbeit auszahlen."

"Böse Wörter" bringen Bellingham alle bei

In Lucas Vazquez und Rückkehrer Brahim Diaz gebe es besonders zwei neue Teamkollegen, die dem Mittelfeld-Antreiber die Eingewöhnung vereinfachen, so Bellingham, vor allem bei der Verbesserung seiner Spanischkenntnisse. "Böse Wörter" bringen ihm hingegen alle bei - "ich kann es kaum erwarten, sie zu nutzen".

Die Saisonvorbereitung ist auch für Bellingham die Möglichkeit, sich in einer großen Mittelfeldkonkurrenz in eine gute Ausgangsposition zu bringen. Toni Kroos, Luka Modric, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, der verletzte Dani Ceballos und Bellingham selbst streiten sich um die drei Plätze im üblichen 4-3-3, wobei Trainer Carlo Ancelotti einen Formationswechsel in Aussicht gestellt hat.