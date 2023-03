Bellinghams Frust: "Ich habe ihnen genug gezahlt"

Auch Jude Bellingham ärgerte sich über die Schiedsrichter-Entscheidungen bei Dortmunds Champions-League-Aus - und dachte dabei offenbar auch an den Herbst 2021 zurück.

Aus an der Stamford Bridge: Jude Bellingham und der BVB sind nicht länger in der Champions League dabei. IMAGO/Action Plus

Jude Bellingham sprach ganz ruhig und abgeklärt wie immer, doch den Frust über den Elfmeter, der Borussia Dortmund an der Stamford Bridge zum Verhängnis geworden war, verbarg auch er nicht. Der 19 Jahre junge Mittelfeldspieler kritisierte nach der 0:2-Niederlage beim FC Chelsea, die den BVB den Einzug ins Champions-League-Viertelfinale kostete, die Entstehung des entscheidenden Tores in doppelter Hinsicht.

Zunächst einmal hielt er das Handspiel von Marius Wolf zu Beginn der zweiten Hälfte, das Schiedsrichter Danny Makkelie zunächst nicht geahndet, nach VAR-Eingriff aber als regelwidrig eingestuft hatte, für elfmeterunwürdig. "Ich bin mir nicht sicher, was er sonst mit seinen Händen machen soll", sagte Bellingham bei "BT Sport" und sprach von "einem oder zwei Metern" Abstand.

Aber "ich will keine Probleme bekommen, ich habe ihnen genug gezahlt", biss sich Bellingham zunächst auf die Zunge und spielte damit wohl auf seine 40.000-Euro-Geldstrafe an, zu der ihn das DFB-Sportgericht im Dezember 2021 nach einer Schiedsrichter-Kritik im Nachgang des Bundesliga-Topspiels gegen den FC Bayern (2:3) verurteilt hatte.

Trotzdem verschärfte er seine Kritik am Team um Makkelie noch, weil dieses - erneut nach einem Signal des VAR - nach der "für sich schon enttäuschenden" Elfmeter-Entscheidung diesen auch noch hatte wiederholen lassen, weil Spieler beider Teams zu früh in den Strafraum gelaufen waren. "Ich finde, das ist ein Witz", so Bellingham. "Bei jedem Elfmeter, gerade wenn er (Kai Havertz, Anm. d. Red.) so langsam anläuft, gibt es welche, die die Strafraumgrenze um einen Meter oder so übertreten."

Bellingham vergibt "Riesending" zum 1:2

Aber so sei nun mal "das Spiel", schloss Bellingham professionell: "Er hat seine Entscheidung getroffen, und wir müssen damit leben." Der begehrte Jungprofi, der am Dienstagabend sein letztes Champions-League-Spiel im BVB-Trikot bestritten haben könnte, hätte selbst für einen anderen Spielausgang sorgen können: Fünf Minuten nach Havertz' Elfmetertor vergab Bellingham die größte BVB-Chance im zweiten Durchgang, als ihm am Fünfmeterraum der Ball plötzlich vor die Füße gefallen war, er unter Zeitdruck aber keinen kontrollierten Abschluss mehr zustande brachte. "Ein Riesending", so Nico Schlotterbeck.