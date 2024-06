Bellinghams Fallrückzieher, Kanes Siegtor: Englands späte Rettung im Video

Highlights by MagentaTV 30.06.2024

9:36Lange sah es im EM-Viertelfinale nach einer Überraschung der Slowakei aus, doch dann packte Jude Bellingham in der 95. Minute einen Fallrückzieher zum 1:1-Ausgleich aus, ehe Harry Kane per Kopf in der ersten Minute der Verlängerung den Siegtreffer für England erzielte.