Bellingham zum Mbappé-Deal: "Würde uns auf ein anderes Level heben"

Jude Bellingham hat zum ersten Mal in seiner noch jungen Karriere die Champions League gewonnen. Nach dem emotionalen Moment beim Abpfiff sprach der Engländer auch über einen baldigen Teamkollegen.

Real Madrid hat es schon wieder getan, Jude Bellingham allerdings zum ersten Mal. Entsprechend emotional zeigte sich der junge Engländer, der ausgerechnet in Wembley seinen ersten Henkelpott in die Höhe recken durfte, bei seiner Auswechslung und wenig später beim Schlusspfiff.

Beim 2:0-Endspielsieg - ausgerechnet gegen Ex-Klub Borussia Dortmund - machte Bellingham ein ordentliches, aber kein herausragendes Spiel (kicker-Note 3). Herausragende hatte er in seiner ersten Saison bei den Königlichen allerdings schon genügend gemacht. Die Zahlen lesen sich beeindruckend: 19 Tore und sechs Vorlagen in 28 La-Liga-Spielen ließen ihn nur knapp an Spaniens Torschützenkrone vorbeischrammen.

Dazu kamen neun direkte Torbeteiligungen in elf Champions-League-Spielen (vier Tore, fünf Assists). Die deutlich offensivere Rolle im Vergleich zu BVB-Zeiten gefiel Bellingham, auch wenn in der zweiten Saisonhälfte die Ausbeute wesentlich magerer war als in der ersten.

44 Tore als klares Empfehlungsschreiben

Fürs Toreschießen soll in Madrid allerdings demnächst ohnehin ein anderer Superstar zuständig sein. Nach jahrelangem Hin und Her soll zu Wochenbeginn der Sommerwechsel von Kylian Mbappé offiziell werden. Der französische Weltmeister von 2018 würde die von Karim Benzema bei dessen Wechsel im Sommer 2023 gerissene und nie geschlossene Lücke füllen.

Nach dem Champions-League-Finale wurde Bellingham - umrahmt von Rio Ferdinand und José Mourinho - bei TNT offen auf den bevorstehenden Wechsel angesprochen. Der 20-Jährige, der sich bei der EM in Deutschland mit England einen weiteren Traum erfüllen will, gab sich zunächst zurückhaltend, um wenig später doch zu schwärmen: "Das wäre unglaublich. Ein Spieler wie er ... Ihr habt es heute Abend gesehen: Die einzige kleine Sache, die uns fehlt, ist ein Neuner mit Killerinstinkt."

Joselu kegelte im Champions-League-Halbfinale die Bayern zwar per spätem Doppelpack raus, konstant aber war er in der Rolle als Vollstrecker auch in dieser Saison nicht. Anders Mbappé, der alleine sechsmal in Folge Torschützenkönig in der Ligue 1 wurde und in dieser Saison wieder 44 Tore in 48 Pflichtspielen erzielte. "Ich denke, wenn er käme und uns das geben würde, wäre er in einer großartigen Position, um uns auf ein neues Level zu heben", stellte Bellingham klar.

Der neue Real-Anführer freut sich schon jetzt auf "einen der besten Spieler der Welt". Bereits bei seiner Präsentation in Madrid hatte Bellingham auf Nachfrage erklärt: "Ich würde gerne mit Kylian zusammenspielen." Ab der Saison 2024/25 will dieses Duo in Europa Angst und Schrecken verbreiten.