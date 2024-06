Bellingham, Wirtz und Yamal: So gut sind die Talente der EM im FM 24

Slowenien: Benjamin Sesko, 21 Jahre, Angriff, RB Leipzig

Der schnelle (16) und sprunggewaltige (17) Stoßstürmer hat für RB Leipzig in der Bundesliga alle 110 Minuten eingenetzt - und sollte bei der EM seinen 11 Länderspieltoren möglichst viele hinzufügen, wenn Slowenien die Gruppe C überstehen will. kicker eSport