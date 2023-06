Bellingham wird dem BVB fehlen - und der Liga

Nach drei gemeinsamen Jahren verlässt Jude Bellingham Borussia Dortmund und zieht zu Real Madrid weiter. Es ist eine saubere Trennung, der ein krönendes Ende versagt geblieben ist. Für den BVB eröffnet sich durch die Einnahmen Spielraum, den Kader weiter zu optimieren. Ein Kommentar von kicker-Reporter Matthias Dersch.

Jude Bellingham war gerade ein paar Monate in Dortmund, da gab der junge Engländer dem kicker sein erstes Interview in Deutschland.

Er sei kein Lehrling mehr, formulierte er damals im Oktober 2020 selbstbewusst, obwohl er zu diesem Zeitpunkt erst ein Profi-Jahr in der zweiten englischen Liga bei Birmingham City in den begabten Beinen hatte. Es war eine mutige Aussage, die es durch die Autorisierung durch den Klub und Bellinghams Familie schaffte. Weil sie zu dem ehrgeizigen Naturell des Ausnahmetalents passte - und zwar mutig, aber keineswegs aberwitzig war. Im Gegenteil: Bellingham bewies schnell seine Qualität und stieg in atemberaubender Geschwindigkeit zum Leistungsträger auf.

Drei Jahre nach seiner Ankunft in Dortmund zieht er nun weiter. Nicht irgendwo hin, sondern zu Real Madrid. Bei den Königlichen ist der 19-Jährige als Nachfolger von Toni Kroos (33) und Luka Modric (37) vorgesehen. Man traut ihm zu, eine ähnlich lange und erfolgreiche Ära zu prägen wie die beiden Seriensieger in der Champions League.

103 Millionen Euro lassen sich die Madrilenen Bellinghams Dienste kosten, über sechs Jahre verteilt können weitere 30 Prozent dieser Summe über vertraglich vereinbarte - und realistisch erreichbare - Boni hinzukommen. Es ist ein Deal, mit dem alle Seiten gut leben können, auch wenn sich der eine oder andere BVB-Fan eine Ablöse in Höhe von 150 Millionen Euro und mehr versprochen hatte.

Dortmund verliert nicht nur einen herausragenden Fußballer, sondern auch einen außergewöhnlichen Profi, der - vielleicht auch, weil es noch nicht lange her war, dass er selbst als Fan um Autogramme bat - nie vergaß, welches Geschenk ihm durch sein Talent mitgegeben wurde: Er machte die Menschen glücklich, in dem er sich Zeit für sie nahm. Regelmäßig war er der letzte Dortmunder, der nach öffentlichen Trainings zurück in die Kabine ging, so ausdauernd erfüllte er Foto- und Autogrammwünsche.

Dinge, die sich Bellingham bei Real nicht mehr leisten sollte

Teamintern dagegen konnte Bellingham, der zuletzt dritter Kapitän der Borussia war, durchaus ungemütlich sein. Er raunzte öffentlich seine Mitspieler an, zeigte phasenweise eine ablehnende Körpersprache und lamentierte eine Spur zu heftig, auch ließ er sich manchmal recht schnell fallen und neigte dazu, im Zweifel alles alleine regeln zu wollen. Dinge, die man ihm in Dortmund durchgehen ließ, weil man um seinen sportlichen Wert wusste. Dinge, die er sich im Starensemble von Real Madrid allerdings eher nicht leisten sollte. Bellingham allerdings ist zuzutrauen, schnell zu lernen. So wie er auch in Dortmund in jedem Jahr dazulernte.

Anders als die Trennung etwa von Ousmane Dembelé (26) verläuft der Abgang Bellinghams diesmal völlig sauber und ohne öffentlich vorgetragene Dissonanzen. Auch seitens der Fans muss er keine Beschimpfungen fürchten. Der Gang nach Madrid ist nachvollziehbar für einen Ausnahmespieler wie ihn, dem man zutrauen darf, eines Tages ein Kandidat zu sein für den Titel als Weltfußballer.

Bellinghams Verlust wiegt schwer

Was Bellingham in Dortmund zum perfekten Abschied fehlte, das war das krönende Ende der gemeinsamen Zeit. Ausgerechnet an den beiden letzten Spieltagen musste Bellingham aufgrund einer Knieblessur zuschauen. Im Liga-Finale gegen Mainz saß er zwar auf der Bank und machte sich warm, an einen Einsatz aber war nicht ernsthaft zu denken. Hilflos musste er mitanschauen, wie sein Team den Titel verspielte. Auch Bellingham weinte anschließend, man konnte ihm ernsthaft abnehmen, dass ihm die Meisterschaft mit dem BVB einiges bedeutet hätte. Auch wenn da schon klar war, dass seine Chance auf Titel in absehbarer Zeit durch den Wechsel nach Madrid rapide steigen würde. Auch deshalb lassen ihn die Fans der Borussia nur ungern ziehen.

Der BVB stärkte durch Bellinghams Entwicklung zwar seinen Ruf als Schmiede für Toptalente, muss aber ein weiteres Mal verkraften, dass einer ihrer besten Spieler den Verein verlässt. Die Einnahmen, die der Klub dadurch generiert, werden Sportdirektor Sebastian Kehl und Trainer Edin Terzic zwar dabei helfen, den Kader weiter nach ihren Vorstellungen zu optimieren - zwei Drittel der Einnahmen sollen in den Kader fließen. Der sportliche Verlust wiegt dennoch schwer. Bellingham wird fehlen. Dem BVB. Aber auch der gesamten Liga.