Bellingham: "Wir waren arrogant und haben uns selbst überschätzt"

Borussia Dortmund geht von der Pole Position aus in den Bundesliga-Endspurt. Jude Bellingham (19) wünscht sich nichts sehnlicher als die Meisterschaft - und hebt die "Kraft" des 3:3 in Stuttgart hervor.

So dicht liegen Leid und Freud beieinander: Jude Bellingham in Stuttgart und gegen Frankfurt. imago images (2)

Es waren verrückte Wochen in der Bundesliga, daraus macht auch Jude Bellingham keinen Hehl. Vor dem Freitagsspiel in Bochum (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) stehen die Dortmunder aber ganz oben, gehen als Tabellenführer in den Endspurt. "Die Dinge in dieser Liga ändern sich schnell, besonders in dieser Saison", spricht der englische Nationalspieler im Interview bei "bundesliga.com" aus teils schmerzhafter Erfahrung: "Letzte Woche waren wir raus aus dem Rennen, wir waren mausetot. In der Woche davor hatten wir eine Chance. In der Woche davor waren wir raus und tot."

Er selbst habe für sich gelernt, "in den positiven und negativen Phasen" den Fokus nie zu verlieren. "Es hat keinen Sinn, sich zu sehr zu freuen und zu sehr zu ärgern", stellt er klar. Das hat er nicht erst in den vergangenen beiden Wochen gemerkt: Dem niederschmetternden 3:3 in Stuttgart nach 2:0-Führung folgte ein überzeugendes 4:0 gegen Eintracht Frankfurt samt Pole Position im Titelrennen.

Nicht nur Coach Edin Terzic war nach dem vermeidbaren Remis beim VfB "sehr wütend, sehr aufgebracht und enttäuscht". Auch die Mannschaft haderte mit dem Ergebnis, das Bellingham im Nachhinein aber gar nicht verteufeln will. Im Gegenteil: "Ich glaube, wir brauchten ein Spiel wie dieses, wir waren ein bisschen arrogant und haben uns selbst überschätzt", befand der Mittelfeld-Antreiber. Mit dem klaren Heimsieg über die Eintracht habe der BVB bewiesen, dass er sehr wohl "frühzeitig Spiele zumachen" könne.

So häufig getroffen wie 2020/21 und 2021/22 zusammen

Bellingham ging gegen Frankfurt voran, besorgte den wichtigen Dosenöffner selbst und verdiente sich die kicker-Note 2,5. Mit seinem fünften Saisontreffer übertraf er die Summe an Toren der beiden Vorsaisons - 2020/21 hatte er bei 29 Einsätzen einmal getroffen, 2021/22 bei 32 Spielen dreimal.

"Wir haben ein schweres Spiel ziemlich einfach aussehen lassen", lobte Bellingham den Auftritt gegen die SGE, auch ein noch höherer Sieg sei durchaus im Bereich des Möglichen gewesen. Die Kulisse trug ihren Teil dazu bei: "Das Stadion war das lauteste, das ich je gehört habe, seit ich in Dortmund spiele."

Der Traum ist, nach 34 Spielen Erster zu sein. Jude Bellingham

Fünf Siege braucht es noch, um den Signal-Iduna-Park am 27. Mai definitiv zum Beben zu bringen. "Niemand von uns hat davon geträumt, nach 29 Spielen Erster zu sein. Der Traum ist, nach 34 Spielen Erster zu sein", macht Bellingham klar, weiß aber auch: "Wir müssen jetzt bis zum Ende der Saison jedes Spiel gewinnen."

Die deutsche Meisterschaft mit dem BVB würde Bellingham "die Welt bedeuten", doch sein Fokus liegt auf harter Arbeit statt Träumereien. "Ich will nicht zu viel darüber reden und mich in eine Lage versetzen, in der ich das Gefühl habe, dass ich schon gewonnen habe, denn es stehen noch fünf wirklich harte Spiele an, egal wie man es betrachtet." Mit dem Titel würde Bellingham dem Verein gerne etwas zurückgeben, "nach allem, was er mir gegeben hat". Ob er danach noch BVB-Profi ist, ist weiterhin ungewiss.