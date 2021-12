Bellingham über den BVB, seine Ablöse - und wann man es "geschafft" hat

Jude Bellingham (18) hat rasante eineinhalb Jahre bei Borussia Dortmund hinter sich. Die steile Entwicklung ist gespickt mit Meilensteinen.

Wie eine Karriere auf der Überholspur geht, hat Bellingham in Dortmund eindrucksvoll gezeigt: In seinem ersten Bundesligajahr stieg der englische Mittelfeld-Antreiber direkt zum Stammspieler auf, wurde DFB-Pokalsieger, A-Nationalspieler und fast sogar Europameister. Als er beim 1:0 über Kroatien am 13. Juni in Wembley nach 82 Minuten für Harry Kane eingewechselt wurde, avancierte Bellingham zum jüngsten Spieler, der je bei einer EM-Endrunde zum Einsatz kam. Das war 16 Tage vor seinem 18. Geburtstag.

Wer gibt schon so viel Geld fu¨r einen so jungen Kerl aus, und dann auch noch wa¨hrend der COVID-Pandemie? Jude Bellingham

25 Millionen Euro ließ sich der BVB den damals in Deutschland unbekannten Engländer kosten, der "auf Anhieb eine Verstärkung für den Profi-Kader" sein sollte. Nicht wenige zweifelten daran. Eines Besseren belehrt wurden aber alle. "Ich kenne die Summe schon, sie war ja u¨berall zu lesen, als ich im vergangenen Sommer nach Dortmund gewechselt bin, und ich kann nur sagen: Das war schon bemerkenswert", sagt Bellingham in einer Dokumentation von "Sky": "Wer gibt schon so viel Geld fu¨r einen so jungen Kerl aus, und dann auch noch wa¨hrend der COVID-Pandemie?"

"Wenn wir ein Spiel verlieren, bin ich die schlimmste Person"

Dortmund tat es jedenfalls und wird es bis heute nicht einen Tag bereut haben. Bellingham ist schließlich ein Paradebeispiel für Ehrgeiz, das sich nie zufrieden gibt und Demut wie Bescheidenheit bis heute behalten hat. "Wenn wir ein Spiel verlieren, bin ich die schlimmste Person, die man sich nur vorstellen kann", sagt Bellingham, der bis heute bereits 44 Bundesliga- (drei Tore), 16 Champions-League- (zwei Tore) und acht DFB-Pokal-Spiele (zwei Tore) aufweisen kann.

"Jude hat Spaß und kann auch ein bisschen albern sein, er bringt mich zum Lachen", sagt Mutter Denise Bellingham, die Jude nach Dortmund begleitet hat, über ihren Sohn. Exemplarisch dafür steht die Szene beim 4:3 in Leverkusen Mitte September, als Bellingham nach dem siebten Treffer des Tages einen aus dem Fanblock geworfenen Bierbecher fing und sogar einen Schluck daraus nahm. "Perfekter Tag für mein erstes Bier... Ich bin kein Fan davon", schrieb Bellingham hinterher in den sozialen Medien.

Dass Bellingham aber auch vor Konfrontationen nicht zurückschreckt, beweist spätestens sein TV-Interview nach dem diskussionswürdigen 2:3 gegen die Bayern Anfang Dezember. Schwer angesäuert machte er eine Hoyzer-Anspielung in Richtung Referee Felix Zwayer, der vorerst kein BVB-Spiel mehr leiten wird.

Bellinghams Vater gibt 100 Ligaspiele vor

So wenig die Dortmunder die Ablöse bereuen, so wenig bereut Bellingham seinen Schritt nach Dortmund. "Der BVB ist der beste Klub fu¨r mich und meine Entwicklung. Ich wu¨rde sogar sagen: Fu¨r mich gibt es auf der ganzen Welt keinen besseren!" Aussagen, die die Fans gerne hören dürften. Aussagen, die im Profifußball aber freilich auch vergänglich sind.

Der energetische und zugleich stets torgefährliche Spielstil von Bellingham kommt in Dortmund hervorragend an. Abheben wird der Engländer deswegen nicht so schnell, dafür sorgen alleine schon seine Eltern: "Mein Dad hat in unseren fru¨heren Gespra¨chen immer gesagt: Geschafft hast du es, wenn du 100 Ligaspiele vorweisen kannst. So gesehen habe ich es immer noch nicht geschafft." Auf höchster Ebene fehlen nach dieser Rechnung tatsächlich noch 56.

Psychologe Laux: "Selten so erlebt"

Auch der Mensch Bellingham weiß in Dortmund aber zu überzeugen. "Er behandelt alle Menschen gleich mit einer Offenheit und Herzlichkeit, die ich selten so erlebt habe", erzählt Dortmunds Team-Psychologe Philipp Laux: "Und das ist noch gepaart mit einer unglaublichen Fokussierung auf seine Leistung, die er in seinen jungen Jahren auf den Platz bringt. Das ist einfach beeindruckend."

Am 8. Januar um 18.30 Uhr ist es soweit. Dann will Bellingham in Frankfurt zurück auf die Überholspur.