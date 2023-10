Bellingham stiehlt den Torschützen die Show - und denkt 15 Jahre voraus

Schon wieder wurde Jude Bellingham zum Spieler des Spiels gewählt. Weil Gareth Southgate ihn gegen Italien so einsetzte wie Carlo Ancelotti.

'Mach dein Ding': Nationaltrainer Gareth Southgate lässt Jude Bellingham von der Leine. The FA via Getty Images

Kapitän Harry Kane hat in Wembley jetzt sogar öfter getroffen als der große Bobby Charlton, Marcus Rashford brachte das Runde ebenfalls mal wieder im Eckigen unter. Ihre Namen standen auf der Anzeigetafel, auch in vielen Überschriften. Doch eigentlich war die Geschichte des 3:1-Comeback-Erfolgs über Italien, der die "Three Lions" sicher für die EM 2024 in Deutschland qualifizierte, einmal mehr Jude Bellingham.

Der 20 Jahre alte Überflieger trieb seine Mannschaft nach frühem Rückstand an, holte den Elfmeter zum Ausgleich durch Kane heraus und bereitete den Führungstreffer durch Rashford vor - wieder mit dieser unwiderstehlichen Dynamik und Entschlossenheit, die seinen Teamkollegen am Dienstagabend fehlte; die ihn bei seinem neuen Arbeitgeber Real Madrid gleich zum herausragenden Leistungsträger gemacht hat. Der ist Bellingham auch in der Nationalmannschaft.

Auch Southgate sichert seinen Unterschiedsspieler ab

Allein seine Anwesenheit garantiere dieser Tage "Exzellenz", schrieb noch am selben Abend der "Guardian", der auch einen Vergleich zum einst großen Mentalitätsspieler Bryan Robson zog. Der Madrilene bringe einen "Wohlfühlfaktor" nach Wembley, wo sich zunächst ein ungemütlicher Abend angebahnt hatte. Nicht mit Bellingham. Dem Mann, der den Unterschied macht.

Dazu ist der ehemalige Dortmunder auch in der Lage, weil er unter Nationaltrainer Gareth Southgate ("Jude hat so einen großen Einfluss auf unser Spiel") mehr und mehr die offensiven Freiheiten bekommt, die ihm bei Real diesen beeindruckenden Leistungssprung ermöglichten. In Declan Rice und Kalvin Phillips wurde Kreativspieler Bellingham im Mittelfeld von einer Doppel-Sechs abgesichert. Betreutes Gestalten.

Fußball-England, auch der Guardian, hat ihn zum Hoffnungsträger auserkoren, bereits im Hinblick auf die anstehende Europameisterschaft. Einem 20-Jährigen ist das schon zuzutrauen, wenn er quasi wöchentlich einen Verein wie Real Madrid auf seinen Schultern trägt.

Sein 103-Millionen-Euro-Sprung ins kalte Wasser eines Weltklubs, so schwer war Bellinghams Ablöse, hat sich als goldrichtig herausgestellt - als so richtig, dass er dieses Becken gar nicht mehr verlassen möchte. "Das ist der Verein, bei dem ich für die nächsten 10 bis 15 Jahre sein möchte. Ich liebe es dort", bekannte sich der Offensivmann beim TV-Sender "Channel 4" langfristig zu den Königlichen. Southgate dürfte wenig dagegen einzuwenden haben.