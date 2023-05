Bellingham soll vor Einigung mit Real Madrid stehen

Die Entscheidung über die Zukunft von Jude Bellingham rückt offenbar näher: Der Dortmunder Mittelfeldspieler soll sogar laut "Marca" bereits vor der Unterschrift bei Real Madrid stehen.

Zuletzt hatte auch der FC Liverpool als heißer Kandidat als neuer Arbeitgeber für Jude Bellingham gegolten, doch der Klub von Trainer Jürgen Klopp hatte das Werben um den Mittelfeldspieler beendet. So berichteten es seriöse englische Medien.

An der Wertschätzung der Reds für Bellingham hatte dies nicht gelegen, vielmehr sieht sich Liverpool gezwungen, einen größeren Kaderumbruch nach dieser verkorksten Saison vorzunehmen. Bis zu 120 Millionen Euro will der aktuelle Tabellenfünfte der Premier League dabei nicht in einen einzigen Spieler stecken. Bellingham allein soll, sollte er den BVB in diesem Sommer verlassen, einen um 20 bis 30 Millionen Euro höheren Preis kosten.

Als ein weiterer Interessent gilt Manchester City, das mit Sicherheit über die finanziellen Mittel verfügt, um einem solchen Mega-Deal zu stemmen. Allerdings dürfte es fraglich sein, ob die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola sportlich einen offensichtlichen Mangel im Mittelfeld hat. Die Citizens können dank eines perfekten Endspurts in dieser Saison das Triple holen.

Womit wir bei ManCitys kommenden Gegner im Champions-League-Halbfinale Real Madrid sind. Die Königlichen wollen ihr Mittelfeld deutlich verjüngen. Toni Kroos (33) und Luka Modric (37) sind zwar weiterhin die Schwungfedern im Spiel der Ancelotti-Elf, doch der Zahn der Zeit nagt an den beiden Ausnahmespielern.

Wie die spanische Sportzeitung "Marca" am Mittwoch berichtet, soll Real Madrid Bellingham immer im Fokus gehabt haben und nun kurz vor einer prinzipiellen Einigung mit dem Spieler über einen Vertrag bis 2029 stehen.

Dank Haaland-Erfahrung: BVB reagiert gelassen

Im Anschluss berichtete auch der bekannte Transfer-Twitterer Fabrizio Romano von einer Annäherung zwischen Real und Bellingham. Es ist ein Spiel, das sie in Dortmund spätestens seit dem Wechseltheater um Erling Haaland bestens kennen - und entsprechend gelassen zur Kenntnis nehmen.

In Dortmund wurde Bellinghams Vertrag am Tage seiner Volljährigkeit - dem 29. Juni 2021 - bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Über eine Ausstiegsklausel verfügt der Engländer nicht, die Ablöse wäre also frei verhandelbar. Der BVB hofft dabei auf eine Rekord-Einnahme, bis zu 150 Millionen Euro sind als Ablösesumme im Gespräch.

Dortmund käme schnelle Lösung der Causa Bellingham gelegen

Es wären finanzielle Mittel, mit denen die Verantwortlichen der Borussia den Kader-Umbau weiter nach ihren Vorstellungen vorantreiben könnten. Eine schnelle Entscheidung in der Causa Bellingham - in welche Richtung auch immer - käme dem Klub daher gelegen, um die Personalplanungen vorantreiben zu können.

Bislang ist allerdings noch kein Angebot aus Madrid in Dortmund eingetroffen.