Bellingham soll im Kader stehen - Viel Lob für Hummels

Jude Bellingham steht vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining. Ob Dortmunds Mittelfeldmann aber am Donnerstag in die Startelf zurückkehrt, ist noch offen.

Knieprobleme hatten Jude Bellingham zuletzt ausgebremst, zum Auswärtsspiel nach Augsburg (3:0) war der Engländer erst gar nicht mitgereist. Nun liefert er sich vor dem abschließenden Saisonspiel gegen Mainz 05, nach dem der BVB die Meisterschale entgegennehmen könnte, einen Wettlauf mit der Zeit. "Bei Jude gibt es noch ein Fragezeichen", sagte BVB-Coach Edin Terzic am Donnerstag. "Er hat sein Trainingsprogramm intensivieren können. Das sieht gut aus."

Am Donnerstagnachmittag soll der 19-Jährige ins Mannschaftstraining zurückkehren. Dann und am Freitag werde sich zeigen, ob es schon für einen Startelf-Einsatz gegen Mainz reicht. Allerdings: "Wir wollen Jude definitiv im Kader haben. Wir hoffen, dass sein Fleiß, den er gezeigt hat, belohnt wird", hofft Terzic.

Alle anderen BVB-Akteure seien mit Ausnahme des an der Schulter verletzten Jamie Bynoe-Gittens einsatzbereit - was die eine oder andere harte Entscheidung in Bezug auf die Nominierung für den Spieltagskader bedeuten wird, betont der Coach.

Schon kurz nach dem Augsburg-Spiel fit gemeldet hat sich auch Mats Hummels, der angeschlagen ausgewechselt und sogar getackert werden musste. Unter der Woche stand der 34-Jährige dann aber vor allem durch seine Vertragsverlängerung bis 2024 im Fokus. "Wir sind sehr glücklich, dass der Weg mit Mats hier weitergeht", sagt Terzic. In den Tagen vor der Meister-Entscheidung gehe Hummels als Führungsspieler neben dem Platz ("Er ist jemand, der sich immer wieder die Spieler zur Seite nimmt, ihnen Tipps gibt") aber auch auf dem Rasen voran. Und das "nicht nur in den vergangenen Wochen", so Terzic. Schon die ganze Saison über habe der Weltmeister von 2014 eine zentrale und wichtige Rolle gespielt. "Das fing im Juli an: Er ist so fit zum Trainingsstart gekommen, wie ich ihn vorher nie erlebt habe."