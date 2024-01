Bellingham sieht Sané nicht im TOTY: "Kann ich transferiert werden?"

Jude Bellingham durfte sich sein favorisiertes TOTY für FC 24 aus zwei von Experten erstellten Teams aussuchen. Bei Bayern-Profi Leroy Sané bekam der Real-Star große Augen - und wollte direkt wechseln.

Jude Bellingham selbst ist einer der Top-Favoriten auf einen Platz im Team of the Year für FUT 24. Doch wen würde der junge Engländer am liebsten im TOTY sehen? CBS Sports Golazo begab sich auf die Suche nach Antworten. Der Fernsehsender veranstaltete eine Kick-off-Show kurz nach dem Release der Nominierten. Zu Gast bei Moderatorin Kate Abdo waren die ehemaligen Fußballprofis Jamie Carragher, Micah Richards, Alex Scott - und zugeschaltet eben Bellingham.

In Duetten wählten Moderatorin und Experten nacheinander ihre TOTYs - Abdo und Carragher gegen Richards und Scott. Als Juror fungierte Bellingham, der sich am Ende für eines der beiden fertigen Teams entschied und zwischendurch immer wieder kommentierte. Richards schlug für die letzte der drei Mittelfeld-Positionen seiner Auswahl den Bayern-Profi Leroy Sané vor. Was sowohl im Studio als auch bei Bellingham auf wenig Gegenliebe stieß.

Dem Sommerneuzugang von Real Madrid entgleiste das Gesicht, Augen und Mund riss er auf. "Kann ich transferiert werden?", fragte er. Wenige Minuten zuvor hatten Richards und Scott nämlich Bellingham selbst in ihr TOTY gewählt. Er scheint Sanés Leistung im vergangenen Jahr nicht allzu hoch zu werten. Statt des Münchners wurde anschließend Barcelonas Pedri ins Team beordert, der 2023 aufgrund von Verletzungen oftmals ausgefallen war.

Zwei Daumen hoch für TOTY-Haaland

Mit dem Spanier zeigte sich Bellingham allerdings deutlich zufriedener. Letztlich entschied er sich auch für "Team Gold" von Richards und Scott. In diesem waren über ihn und Pedri hinaus Alisson, Virgil van Dijk und Mohamed Salah vom FC Liverpool, die italienischen Außenverteidiger Giovanni di Lorenzo und Federico Dimarco, Arsenals William Saliba, die Triple-Sieger Rodri und Erling Haaland sowie Vinicius Junior von Real Madrid gelandet.

Besonders die Wahl seines Ex-BVB-Teamkollegen Haaland freute ihn sichtlich - er reagierte mit zwei Daumen nach oben. Bellingham verschmähte damit im Umkehrschluss unter anderem Kylian Mbappé, Lionel Messi, Harry Kane, Kevin De Bruyne und Jamal Musiala aus "Team Blue". Für das TOTY in FC 24 kann derzeit auf der entsprechenden EA-Unterseite abgestimmt werden. Wir haben bereits Überraschungen und Ausfälle der Nominierten-Listen thematisiert.