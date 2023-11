Bellingham reist von der Nationalmannschaft ab

Für die englische Nationalmannschaft ist Jude Bellingham derzeit kaum minder wichtig als für Real Madrid, das auf seinen Unterschiedsspieler zuletzt verzichtet hat. Nun haben auch die "Three Lions" ein Einsehen.

Die wenigsten Gegenspieler haben Jude Bellingham in den vergangenen Wochen und Monaten stoppen können, sein eigener Körper dann aber doch. Beim 0:0 im Ligaspiel gegen Rayo Vallecano vor eineinhalb Wochen war Real Madrids Unterschiedsspieler schon im ersten Durchgang schmerzhaft auf die Schulter gefallen, hatte anschließend allerdings durchgespielt.

Das sollte sich als kontraproduktiv und die Schulterblessur als bedenklich herausstellen. Im Champions-League-Spiel gegen Braga (3:0), als die Königlichen bereits den Achtelfinal-Einzug klarmachen konnten, hatte Trainer Carlo Ancelotti den 20 Jahre alten Engländer daraufhin auf der Bank gelassen, am vergangenen Samstag im Ligaspiel gegen Valencia (5:1) reichte es aus Vorsichtsgründen dann nicht einmal mehr für einen Platz im Kader.

England trifft auf Malta und Nordmazedonien

Real Madrid will seinen Durchstarter in aller Ruhe gesunden lassen, dessen Nationalmannschaft natürlich andere Interessen vertritt. "Three Lions"-Coach Gareth Southgate nominierte den offensiven Mittelfeldspieler für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele gegen Malta (Freitag, 20.45 Uhr) und in Nordmazedonien (Montag, 20.45 Uhr).

Ancelotti gefiel das selbsterklärend nur bedingt. "Wenn er heute nicht gespielt hat, kann er auch nicht für England spielen. Er muss gezielt arbeiten, um seine Schulter zu stärken, und das wird er in den kommenden Wochen tun", ließ sich der Italiener nach dem Valencia-Spiel zitieren. "Jude wird sich untersuchen lassen, aber ich erwarte, dass er schnell wieder zurück ist", hoffte Ancelotti.

Die Engländer versuchten es, wollten sehen, ob ein gutes halbes Jahr vor der EM 2024 in Deutschland nicht doch ein Kurzeinsatz für den Leistungsträger möglich sein könnte. Doch am Dienstagmittag, nach den Untersuchungen, lenkten sie ein und verkündeten, dass Bellingham wieder abgereist ist. Ancelotti wird's freuen.