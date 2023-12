Bellingham, Gravenberch, Thuram: Das brachten ihre Wechsel im Sommer

Kerem Demirbay (von Leverkusen zu Galatasaray)

Keine zentrale Rolle bei Galatasaray spielt Demirbay nach seinem Bundesliga-Abschied. Bis dato kam der Linksfuß 13-mal in der Liga zum Zug (ein Assist, siebenmal in der Startelf) und zweimal in der Königsklasse (einmal von Beginn an).