Bellingham für zwei Spiele gesperrt

Nach dem dramatischen Schlusspfiff in Valencia hat Jude Bellingham die Rote Karte gesehen. Nun kennt Real Madrid das Strafmaß für seinen Leistungsträger.

Es lief in den vergangenen Monaten auch mal glücklich für Real Madrid, als etwa drei knifflige VAR-Interventionen im Liga-Spiel gegen Almeria allesamt zugunsten der Königlichen ausfielen oder sie im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen RB Leipzig um einen ziemlich regulären Gegentreffer herumkamen.

Am zurückliegenden Liga-Spieltag traf es den spanischen Tabellenführer dann aber gleich doppelt, weil Schiedsrichter Jesus Gil Manzano den Blancos das Spiel beim FC Valencia mitten in der Flanke zu Jude Bellinghams vermeintlichem Siegtreffer abpfiff. Was einerseits bedeutete, dass die Partie im Mestalla 2:2 endete, nicht 3:2 für Real. Andererseits echauffierte sich Bellingham im Anschluss so sehr über Gil Manzanos Entscheidung, dass dieser ihm die Rote Karte zeigte.

Das Strafmaß für den herausragend performenden Neuzugang gab der spanische Fußballverband RFEF am Mittwochmittag bekannt. Bellingham wird zwei Spiele verpassen - allerdings nicht das Rückspiel in der Königsklasse gegen Leipzig am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker), sondern die Liga-Partien gegen Celta Vigo am kommenden Sonntag sowie bei Osasuna am 16. März.

Hat Bellingham Gil Manzano überhaupt beleidigt?

So weit zumindest in dieser Instanz. Real Madrid wird laut spanischen Medienberichten Einspruch einlegen und versuchen, das Urteil auf lediglich ein Spiel Sperre zu drücken. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein derartiger Einspruch in Spanien Erfolg hat.

Die königliche Empörung ist auch im Falle des Platzverweises nachvollziehbar. Der erregte Bellingham war zwar mit Tempo auf Gil Manzano zugestürmt, hatte allem Anschein nach aber lediglich "it's a fucking goal", das ist ein verdammtes Tor, ausgerufen - und den Unparteiischen nicht beleidigt.