Bellingham Favorit auf den Golden-Boy-Award

Seit 2003 zeichnet die italienische Sportzeitung Tuttosport den besten U-21-Spieler Europas mit dem Golden-Boy-Award aus. Unter den 25 Finalisten 2023 kristallisiert sich ein in der Bundesliga bestens bekannter Star als Top-Favorit heraus.

Aus Solomeo/Umbrien in Italien berichtet Frank Linkesch

Mit dem späteren HSV-Spieler Rafael van der Vaart (damals Ajax Amsterdam) begann 2003 alles. Auch Lionel Messi (2005), Mario Götze (2011), Kylian Mbappé (2017) und Erling Haaland vor drei Jahren gehören zu den Siegern. Das Kriterium: Die U-21-Spieler müssen bei einem europäischen Klub unter Vertrag stehen und dürfen im gesamten Kalenderjahr nicht älter als 20 sein. Die Siegergalerie dient als Indiz, dass der Sieger des Awards von einer Weltkarriere träumen darf. Ausnahmen wie Renato Sanches (2016, früher FC Bayern) bestätigen die Regel.

Am Donnerstagabend präsentierte Tuttosport im malerischen Dorf Solomeo die Finalisten dieses Jahres. Zum dritten Mal nach Wayne Rooney (2004) und Raheem Sterling (2014) könnte ein Engländer die Trophäe abstauben: Der ehemalige Dortmunder Jude Bellingham hat sich durch seinen furiosen Start bei Real Madrid an die Spitze des Rankings gesetzt, aus dem die Finalisten hervorgehen. Erstmals kommt dabei ein mit vielen Daten gefütterter Algorithmus zum Einsatz. Bis in den Sommer hatte Jamal Musiala vom FC Bayern die Pole-Position inne, der Münchner liegt aktuell auf Rang zwei. Eine Entscheidung ist damit noch nicht gefallen, den Sieger küren 40 Journalisten von Fußball-Fachmagazinen aus Europa, darunter auch der kicker.

Für die Bundesliga ist der Vorentscheid mit Bellingham und Musiala an der Spitze dennoch eine schöne Auszeichnung, sie ist mit vier weiteren Spielern vertreten. Leverkusens Florian Wirtz, die Neu-Leipziger Xavi und Benjamin Sesko sind ebenso noch mit von der Partie wie Bayerns Mathys Tel. Keine andere Liga stellt fünf Akteure unter den Top-25-Talenten Europas. Der FC Bayern ist mit Musiala und Tel der einzige Klub, der zweimal vertreten ist.

Den würdigen Rahmen dieses Vorentscheids lieferte der Modeschöpfer Brunello Cucinelli auf seinem Anwesen. Vor der Bekanntgabe der Spieler diskutierten unter anderem Lina Souloukou - die Griechin ist seit dem Frühjahr CEO bei der AS Rom - und Beppe Marotta, Manager von Inter Mailand auf dem Podium. Gekürt wird der Sieger am 4. Dezember in Turin. Alles andere als ein Sieg Bellinghams wäre eine Überraschung.