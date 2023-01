Bellingham: "Als hätten wir acht Neuzugänge geholt"

In einem Interview macht Jude Bellingham für die restliche Saison eine einfache Rechnung auf, schwärmt von Sebastien Haller - und spricht über Premier-League-typische Muskelmasse.

Jude Bellingham hat sich nach der WM in seiner Heimatstadt Birmingham erholt, doch schon bald hatte er genug davon. "Es ist echt schwer, wenn alle anderen Ligen spielen und du im Fernsehen zusiehst und nur denkst: Ich kann es kaum erwarten", sagt der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund in einem Interview auf der BVB-Website. Nach der WM habe er sich noch "mental und körperlich ausgelaugt" gefühlt und wollte sich "schön lange ausruhen". Doch "ungefähr zwei Wochen später dachte ich nur: Nein, nein, ich muss wieder loslegen."

Der Blick auf die Bundesliga-Tabelle hat dieses Gefühl vermutlich verstärkt. Der BVB verbrachte nun zwei Monate tatenlos auf dem sechsten Platz, auf dem er Bellingham zufolge "angesichts des Potenzials auf keinen Fall" stehen sollte. Mit aller Macht wollen die Dortmunder das Minimalziel Champions-League-Qualifikation noch erreichen. Dafür setzt Bellingham auch auf die wieder größere Breite im Kader.

Haller? "Ich kann nicht fassen, dass er in so guter Form zurückgekommen ist"

"Wenn alle fit bleiben, haben wir einen so starken Kader. Wir hatten in der Hinrunde Pech mit Verletzungen. Das hat manchmal den Schwung rausgenommen", hadert er. Jetzt wieder "alle zurück zu haben fühlt sich an, als hätten wir ein Transferfenster gehabt und acht Neuzugänge geholt", lacht Bellingham und macht eine einfache Rechnung auf: "Es entsteht ein Wettbewerb um die Plätze, was im Training aus jedem das Beste herausholt. Und wenn die Trainingsintensität besser wird, spielen wir am Wochenende besser."

Einer dieser "acht Neuzugänge" ist Sebastien Haller, der im Trainingslager für den BVB debütierte. "Ich habe zu irgendwem - meinem Vater, glaube ich - gesagt: Ich kann nicht fassen, dass er in so guter Form zurückgekommen ist", schwärmt Bellingham vom Angreifer, der an Hodenkrebs erkrankt war. "Er ist so fit, so bereit. Wenn du ihm im Training zuschaust, würdest du nicht denken, dass er so lange weg war. Jeder weiß, was für ein guter Spieler er ist. Aber wenn du ihn jetzt siehst, geht dein Respekt für ihn durch die Decke."

"Ich muss weiterhin überall auf dem Platz sein"

Bellingham, der stolz registriert hat, dass der kicker ihn in der Winter-Rangliste der defensiven Mittelfeldspieler auf den ersten Platz gewählt hat ("Es ist wirklich schön, für das, was man auf dem Platz tut, geschätzt zu werden"), will auch im neuen Jahr vorangehen. "Jedes halbe Jahr ist meine Verantwortung in der Mannschaft gewachsen. Ich muss weiterhin überall auf dem Platz sein und meinen Beitrag nach vorne und hinten leisten."

Dafür hat Bellingham in den letzten Monaten und Jahren auch körperlich zugelegt. "Ich bin zu den Athletiktrainern gegangen und habe gesagt, dass ich meine Ziele habe, wie ich mich entwickeln will. Teil der Nationalmannschaft zu sein, hat mir sehr geholfen, weil man die Spieler dort gesehen hat. Ich würde sagen, die Premier League ist physischer. Und das hat man bei den Spielern gesehen, die bei der Nationalmannschaft sind. Ich sehe also aus erster Hand, wie die gebaut sind." Das wollte Bellingham auch.

Seinem Spiel hat es nicht gerade geschadet, dem Interesse von Topklubs insbesondere aus ebenjener Premier League erst recht nicht. Was Bellingham, der womöglich vor seinem letzten Halbjahr in Schwarz-Gelb steht, darüber denkt, blieb in dem Interview offen. Die Frage nach seiner Zukunft ersparte ihm der BVB erwartungsgemäß.