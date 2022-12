Bellarabi spielt um seine Zukunft und glaubt noch an Platz 4

Nach einer Meniskusoperation kam Karim Bellarabi lange nicht auf die Beine. Jetzt möchte der Leverkusener Angreifer nochmal richtig Gas geben. Mit Bayer geht darum, die verkorkste Saison zu retten. Für ihn persönlich, sich für einen neuen Vertrag zu empfehlen - wo auch immer.

Im Moment ist Karim Bellarabi einsatzfähig. Was für einen Fußball-Profi wie die Normalität erscheint, ist für den 32-Jährigen seit eineinhalb Jahren alles andere als selbstverständlich. Dafür reicht schon ein Blick auf die Ligaeinsätze des Rechtsaußen in der vergangenen sowie der laufenden Saison.

In der Spielzeit 2021/22 wirkte Bellarabi in 16 Partien mit, in dieser Saison sind es ganze zwei Einsätze über insgesamt 49 Minuten. "Das letzte Jahr war natürlich sehr schwierig. Aber ich versuche, immer positiv zu bleiben. Doch ich möchte nicht so viel darüber nachdenken", erklärt der Rechtsaußen, "sondern Tag für Tag Gas geben und probieren, der Mannschaft weiterzuhelfen."

Bellarabi kann helfen - wenn er fit ist

Die große Frage nach einer solch langen Seuche, die den Profi vergangenen Spielzeit mit vier Muskelverletzungen und zuletzt mit einem Meniskusriss heimsuchte, lautet: Inwieweit ist der extrem dynamische Angreifer dazu noch fähig?

Beantworten kann das nur Bellarabi selbst. In der vergangenen Spielzeit sprachen drei Tore und vier Assists bei nur neun benoteten Liga-Einsätzen über mindestens 30 Minuten dafür, dass Bellarabi durchaus noch helfen kann, wenn er denn fit ist. Und aktuell ist außer Moussa Diaby kein Flügelstürmer gesetzt.

Ausland? Verlängern? Alles ist möglich.

Ob Bellarabi immer noch ein wichtiger Faktor sein kann, muss er im nächsten halben Jahr beweisen. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Aus des Spielers Sicht ist noch fast jedes Szenario denkbar, "ob es eine Verlängerung ist. Ob ich auf meinen Körper hören und sagen muss: Okay, in letzter Zeit waren es zu viele Verletzungen, ich muss etwas runterfahren. Oder ob ich noch etwas im Ausland finde."

Am liebsten würde er, wie er schon einmal betonte, mit dem Profi-Fußball in Leverkusen aufhören. Allerdings, wenn der Körper mitspielt, noch nicht 2023. Einen Wechsel in der Republik schließt er nahezu aus. "Man weiß nie, was noch so passiert", sagt er, "doch in Deutschland wäre es mein Ziel, meine Karriere hier zu beenden."

Der Angreifer möchte nochmal angreifen

Falls es im Sommer zur Trennung kommen sollte, dann im Guten. "Eins steht fest", betont Bellarabi, "wir werden zusammen eine gute Lösung finden. Das ist auch mein persönlicher Wunsch. Ich bin diesem tollen Verein und den Fans dankbar, möchte etwas zurückzugeben."

All dies ist aber noch Bellarabis persönliche Zukunftsmusik. Jetzt möchte er erstmal mit der Mannschaft neu angreifen. "Wir wollen mit dem Trainer den nächsten Schritt machen", kündigt er an.

Er bleibt optimistisch

Für Xabi Alonso, der Anfang Oktober mitten in den englischen Wochen die Werkself übernahm, sei es schwierig gewesen. "Wir haben uns jetzt erst alle richtig kennengelernt und haben jetzt alles verstanden, wie wir spielen wollen", erklärt Bellarabi.

Folglich gibt sich Bellarabi optimistisch. "ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind", sagt er. Wohin dieser führen soll? Dazu setzt der zuletzt ausgebremste Flügelflitzer dem Werksklub keine Limits.

"In der Hinrunde ist natürlich Einiges falsch gelaufen. Unser Anspruch ist es, vorne mitzuspielen", betont er, "wir wollen, das ist klar, weiter nach vorne." Auf den ersten Blick keine überraschende Aussage angesichts von Platz 12, auf dem der Vorjahresdritte rangiert.

Alles ist möglich - auch für Bellarabi?

Doch selbst Rang 4 und damit die Qualifikation für die Königsklasse hält der Stürmer trotz derzeit neun Punkten Rückstand für machbar. "Im Fußball ist alles möglich", scheut Bellarabi den Griff in die Floskelkiste nicht, auch wenn im bewusst ist, dass der Weg lang und beschwerlich wird.

Ein guter Start erscheint als unabdingbare Voraussetzung. Das sieht auch Bellarabi so: "Das Gladbach-Spiel ist alles, was zählt. Das müssen wir zu 100 Prozent angehen. Wir wollen da ein Topspiel abliefern und dann diesen positiven Schwung mitnehmen." Und nochmal: "Im Fußball ist alles möglich." Inwieweit dies für Bayer 04 aber auch noch für Karim Bellarabi gilt, ist eine der spannenden Fragen in dieser Saison.