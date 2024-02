Bellahcene wechselt zu AEK Athen

Der griechische Teilnehmer der Handball European League, AEK Athen, holt mit sofortiger Wirkung einen prominenten Namen in sein Team.

Der jüngere Bruder des THW-Torhüters Samir Bellahcene, Nassim, wechselt nach Athen. "Zunächst einmal danke ich dem Verein für sein Vertrauen. Es ist eine Ehre, bei einem so großen und historischen Verein in Griechenland zu spielen", wird Nassim Bellahcene auf der Vereinshomepage zitiert.

"(...) Außerdem weiß ich, dass der Verein französische Spieler und Trainer hat. Das ist für mich sehr positiv und hat mir die Entscheidung erleichtert", so Bellahcene.

Dritter Franzose im Kader

Der Rückraumspieler ist der dritte Franzose im aktuellen Kader der Griechen. Neben Nassim Bellahcene gehören die Linksaußen Jonathan Azorin und Karim Oudah zum Aufgebot von AEK Athen. In Stipe Mandalinic steht zudem ein Ex-HBL-Profi bei AEK Athen unter Vertrag. Mandalinic spielte von November 2017 bis April 2020 für die Füchse Berlin.

Nassim Bellahcene begann seine Karriere 2015 in Montpellier, dort blieb er bis 2018. Danach wechselte er nach Massy, wo er in vier Jahren auf 94 Einsätze kam. In den letzten zwei Jahren spielte er für Frontignan.