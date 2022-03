Bella Kotchap: "Wir haben gemerkt, dass es mit dem Ball nicht viel wird"

Defensiv war er der Fels in der Brandung beim 1:0 in Israel. Im kicker-Interview spricht Innenverteidiger Armel Bella Kotchap über sein starkes Comeback nach kurzer Corona-Pause, den Matchplan, Defizite und die spezielle Mentalität der deutschen U 21 sowie die nächsten Ziele mit dem DFB und Bochum.

Aus Israel berichtet Carsten Schröter-Lorenz

kicker: Armel Bella Kotchap, was war der Schlüssel, um dieses wichtige Spiel in Israel am Ende knapp mit 1:0 gewonnen zu haben?

Armel Bella Kotchap: Wir wollten kompakt stehen und Räume nach vorne finden. Das ist in der ersten Halbzeit nur teilweise gelungen. Der letzte Pass und die letzte Entschlossenheit haben da ein bisschen gefehlt. Wir sind glücklich über diesen Sieg. Er war vielleicht am Ende auch ein bisschen glücklich, aber wir nehmen ihn sehr gerne mit.

kicker: Beide Mannschaften produzierten insgesamt viele Fehler. Spielte die Nervosität in dieser für beide richtungsweisenden Partie eine große Rolle?

Bella Kotchap: Ich glaube, es war nicht die Nervosität. Wir wussten, dass ein sehr aggressiver Gegner auf uns zukommt, wir wussten, dass der Gegner kompakt steht, die Lücken kleinhält und sehr aggressiv nach vorne verteidigt. Es war für uns sehr schwierig, reinzukommen. Nach 15 Minuten haben wir besseren Zugriff bekommen, in der zweiten Halbzeit haben wir uns ein bisschen fallen lassen und auf Konter gelauert. Das ist uns Gott sei Dank gelungen.

kicker: Sie sind zu Beginn der Länderspielphase wegen eines positiven Corona-Befundes ausgefallen, konnten aber schon am Samstag mit nach Israel reisen. Wie war das möglich?

Bella Kotchap: Schon nach dem dritten oder vierten Tag hat ein weiterer PCR-Test ein negatives Ergebnis gebracht, deshalb durfte ich wieder recht schnell zur Mannschaft.

Wir haben uns unterstützt und uns für jeden Zweikampf abgefeiert. Das gehört zu unserer Mentalität. Armel Bella Kotchap

kicker: Und haben trotz einiger verpasster Trainingstage in diesem Spiel eine große Energieleistung geliefert, waren defensiv der nicht zu bezwingende Fels in der Brandung.

Bella Kotchap: Ich habe mich gut gefühlt und hatte eine gute Mannschaft im Rücken. Wir haben uns unterstützt und uns für jeden Zweikampf abgefeiert. Das gehört zu unserer Mentalität, und daran sieht man, wie wir als Team zusammengewachsen sind. Der Teamgeist steht sehr weit oben bei uns. So können wir weitermachen.

kicker: Im spielerischen Bereich muss dafür aber noch einiges besser werden.

Bella Kotchap: Auf jeden Fall. Wir haben in diesem Spiel gemerkt, dass es mit dem Ball nicht viel wird, deshalb auch in der zweiten Hälfte verstärkt versucht, Konter zu fahren und die letzten Pässe gut an den Mann zu bringen, um dieses eine Tor zu schießen.

kicker: Von der Tribüne aus wirkte der Rasen sehr holprig, wie war es auf dem Feld?

Bella Kotchap: Ich sage es mal so: Er war bespielbar. (grinst)

kicker: Es fehlt nur noch ein Punkt bis zum sicheren Gewinn der EM-Qualifikationsgruppe B. Die nächste Möglichkeit, mindesten diesen Zähler zu holen, bietet sich Anfang Juni im Heimspiel gegen Ungarn.

Bella Kotchap: Es ist unser großes Ziel, vor unseren eigenen Fans in Deutschland nochmal eine gute Leistung abzuliefern und so schnell wie möglich das Ticket zu lösen.

Wir mussten die letzten zwei, drei Wochen eine schwierige Phase durchstehen. Nichtsdestotrotz wollen wir unbedingt den Klassenerhalt erreichen und werden dafür alles geben. Armel Bella Kotchap

kicker: Bis dahin steht für Sie und den VfL Bochum der Endspurt im Kampf um den Ligaverbleib an. Wie schätzen Sie die Lage ein, nachdem die jüngste von zwei Niederlagen in Serie auch noch durch den Spielabbruch im Heimspiel gegen Gladbach zustande kam?

Bella Kotchap: Wir mussten die letzten zwei, drei Wochen eine schwierige Phase durchstehen. Nichtsdestotrotz wollen wir unbedingt den Klassenerhalt erreichen und werden dafür alles geben.