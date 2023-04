Bell vor dem Tuchel-Wiedersehen: "Siege gegen Ex-Trainer sind immer schön"

3:1 und 2:1 endeten die Liga-Heimspiele von Mainz 05 gegen den FC Bayern im April 2022 und 2021. Vor gut zwei Monaten gab es im Pokal-Achtelfinale allerdings ein deutliches 0:4. "Ein Beispiel, wie wir es nicht machen sollten", sagt Abwehrchef Stefan Bell.

"Es war im DFB-Pokal ein untypisches Spiel gegen die Bayern. Vorher hatten wir geschafft, Druck auszuüben und mutiger zu sein. Das 0:4 war eine Enttäuschung für uns. Man hat auch gesehen, dass die Bayern liefern können, wenn es drauf ankommt. Mehr als die Pokal-Niederlage hat uns die Art und Weise gestört", erinnert sich Bell an die Partie Anfang Februar.

Im Hinblick auf das erneute Kräftemessen am morgigen Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) erkennt der 31-Jährige jedoch "ganz andere Vorzeichen, die Bayern haben ein neuer Trainer, spielen vielleicht ein neues System". Thomas Tuchel, der seit wenigen Wochen auf der Münchner Bank das Sagen hat, ist gerade für Bell kein Unbekannter. Unter Trainer Tuchel wurde der Innenverteidiger 2009 Deutscher A-Jugendmeister. In den Folgejahren arbeiteten beide bei den 05-Profis zusammen.

Bo Svensson und Thomas Tuchel verstehen sich sehr gut und werden sicher versuchen, sich taktisch ein bisschen auszuhebeln, wie beim Schachspiel. Stefan Bell

"Siege gegen die Bayern sind immer etwas ganz Besonderes. Wir haben die Möglichkeit, in Reichweite der interessanten Plätze zu bleiben und die Meisterschaft spannend zu halten. Es ist auch immer schön, gegen Ex-Trainer zu gewinnen, weil man auch ehrgeizig ist. Bo Svensson und Thomas Tuchel verstehen sich sehr gut und werden sicher versuchen, sich taktisch ein bisschen auszuhebeln, wie beim Schachspiel", erwartet Bell morgen ein heißes Duell.

Rückrunden-Tabelle: Mainz nur einen Punkt hinter Bayern

Während Mainz in der Hinrunde nur Zwölfter war, rangiert das Svensson-Team in der Tabelle der zweiten Halbserie mit nur einem Punkt weniger als Bayern hinter dem Rekordmeister auf Platz drei. "Wir haben Stabilität, sind gefestigt und mussten weniger verletzungsbedingt wechseln als in der Hinrunde. Dazu haben wir zwei sehr gute Spieler dazubekommen, die sehr gut funktionieren, was gerade in der Winterpause immer eine Herausforderung ist. In der Mannschaft herrscht nun ein stärkerer Konkurrenzkampf. Fünf, sechs Spieler, die in der Hinrunde von Beginn an gespielt haben, sitzen jetzt auf der Bank. Man spürt den Druck in jeder Trainingswoche", beschreibt Bell die Erfolgsfaktoren.

Große Kulisse beim U-19-Finale am Sonntag

Am Tag nach dem Bayern-Spiel will Bell wieder zu den 05-Profis gehören, die die U 19 des FSV im Spiel um die Deutsche Meisterschaft gegen Borussia Dortmund anfeuert. Bereits im Halbfinale saß eine Lizenzspieler-Abordnung auf der Tribüne. Für das Endspiel, das in die Mewa-Arena verlegt wurde, sind bereits über 10.000 Karten verkauft.

"Viele Erinnerungen kommen hoch. In der Whatsapp-Gruppe der Meistermannschaft von 2009 wird wieder häufiger geschrieben", erzählt Bell, der vor 14 Jahren das Finale verletzungsbedingt verpasste, davor aber fast alle Spiele gemacht hatte.