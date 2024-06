Bell von Südkorea nach Schottland

Am vergangenen Donnerstag trennte sich der südkoreanische Verband von Colin Bell, an diesem Mittwoch hat der 62 Jahre alte Engländer schon einen neuen Job: Der schottische Erstligist hat Bell, der bei der Frauen-WM in Australien und Neuseeland zum DFB-Schreck avancierte, als Cheftrainer für sein Frauen-Team verpflichtet. Auch viele Spuren bei Jobs in Deutschland hat Bell im Laufe seiner Karriere hinterlassen.