Bell im Interview: "Einer wie Hanche-Olsen hat uns seit Niakhatés Abschied gefehlt"

Noch in dieser Saison kann Stefan Bell Nikolce Noveski als Bundesliga-Rekordspieler der 05er ablösen. Im kicker-Interview erklärt er, woher die neue Stabilität kommt, an welcher Stelle die Mannschaft nun mehr selbst regelt und welchen Tuchel-Effekt er beim FC Bayern erwartet.

Herr Bell, denken Sie angesichts des nächsten Gegners Leipzig mit Schrecken an 2019/20, als es 0:8 und 0:5 ausging?

Das ist lange her und ich war übrigens nicht auf dem Feld, weil ich lange verletzt war, insofern sind meine Erinnerungen nicht sehr stark. Ich denke auch lieber an die wichtigen Siege gegen Leipzig, wie das 1:0 mit einer durch Corona dezimierten Mannschaft im August 2021 oder den Startschuss zu unserer Aufholjagd, das 3:2 im Januar 2021.



Sind die Zeiten, dass Mainz gegen Leipzig eine Packung bekommt, vorbei?

Ich hoffe es und es sieht im Moment sehr danach aus, dass wir vor allem defensiv sehr konstant und stabil sind. Und wir können gut mit Rückständen umgehen. In den beiden vergangenen Spielen bei Hertha und gegen Freiburg haben wir jeweils ein 0:1 aufgeholt.

Was sind die Gründe für die Stabilität?

Wir haben es geschafft, dass wir als gesamte Mannschaft defensiv wieder besser funktionieren. Das fängt vorne an, wo wir besser anlaufen, und unser Plan funktioniert, wohin wir das Spiel lenken, und wie wir unser Pressing auslösen. Das sorgt dafür, dass nicht der Einzelne verteidigt, sondern wir als Block besser anlaufen. Wir haben außerdem Offensivspieler, die defensiv brutal viel arbeiten. Es gab eine Phase, in der das etwas nachgelassen hatte.



Welche Rolle spielt die Abwehrreihe?

Wir sind sehr eingespielt und schaffen es, gut zu sichern. Wenn einer einen Zweikampf verliert, ist der Nächste taktisch so gut postiert, dass selten etwas passiert.



Ist es von Vorteil, dass die Dreierkette mit fußballerisch so unterschiedlichen Typen besetzt ist?

Die Mischung aus den vergangenen Spielen passt gut. Für Edimilson Fernandes war die Position halb links vielleicht am Anfang ein bisschen ungewohnt, aber mittlerweile hat er dort viele Spiele gemacht und es funktioniert immer besser. Auch im Zusammenspiel mit Linksverteidiger Anthony Caci. Beide harmonieren gut.

Wie ist es halb rechts?

Andreas Hanche-Olsen ist extrem konstant, seitdem er im Winter zu uns kam und ein extrem guter Zweikämpfer. Vielleicht hat uns das davor ein bisschen gefehlt, seit Moussa Niakhaté weg war. Hanche-Olsen ist ein richtig harter Verteidiger im Eins-gegen-eins, das hilft extrem. Einen Spielertypen mit dieser Zweikampf-Qualität am Boden und im Kopfballduell gibt es nicht so oft. In den jüngsten Spielen hat man außerdem gesehen, dass er eine brutale Distanz gehen kann.

Die Laufdaten zeigen, dass er regelmäßig über elf Kilometer läuft und extrem hoch anläuft. Außerdem ist er vom Charakter her einfach ein gestandener Spieler. Es tut uns gut, dass wir noch eine gefestigte Persönlichkeit dazubekommen haben. Wichtig ist aber auch, dass wir nun wieder einen harten Konkurrenzkampf auf allen Positionen haben, denn Hacki (Anm. d Red. Alexander Hack) und Leitschi (Anm. d Red. Maxim Leitsch), die zuletzt von der Bank kamen, wollen sich ja aufdrängen.

Bo Svensson sagt, dass die Mannschaft jetzt mehr selbst regelt, was hat sich verändert?

Auf das Spiel bezogen ist es so, dass wir auf dem Feld aktiver versuchen, eine Lösung zu finden, wenn wir das Gefühl haben, es passt etwas nicht. Wir warten nicht auf das Coaching oder die Halbzeit und die Worte des Trainers. Wir haben auch im Mannschaftsrat besprochen, dass wir da aktiver sein müssen, weil es während des Spiels aufgrund der Lautstärke schwer ist, für das Trainerteam viel anzupassen. Wir müssen es auf dem Feld regeln.

Themenwechsel: Sie sind mit Thomas Tuchel 2009 Deutscher A-Jugendmeister geworden und haben ihn knapp fünf Jahre in Mainz als Bundesligatrainer erlebt, trauen sie den Bayern zu, mit ihm zu der alten Dominanz zu finden?

Zunächst einmal ist es sehr schön, dass einer der besten deutschen Trainer wieder in der Bundesliga ist und man ihn nicht nur im Fernsehen im Ausland sieht. Wir in Mainz wissen, wie gut er ist als Trainer. Thomas Tuchel war in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich, mit ihm als Trainer kann man von den Bayern viel erwarten. Ich bin auch weit davon entfernt zu sagen, dass München die Dominanz komplett verloren hat. Wenn man sich die Champions-League-Bilanz anschaut, dann ist sie makellos und auch in der Bundesliga sind sie ganz oben dabei. Das sind halt Bayern-Probleme (lacht). Wir freuen uns einfach, dass ein ehemaliger Mainz-Trainer wieder in der Bundesliga ist.

Apropos U 19: Hatten Sie schon Gelegenheit, sich den aktuellen Mainz-Nachwuchs, der Gruppensieger in der Südwest-Bundesliga wurde, anzuschauen?

Ich hoffe, wir schaffen in zwei Wochen das Halbfinal-Hinspiel um die Deutsche Meisterschaft gegen den 1. FC Köln zu schauen. Das wäre ein Highlight. Ein paar Spieler kennen wir schon aus dem Training der Profis.