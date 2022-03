Bell hofft auf ein Mainzer Spektakel gegen den BVB

Im vergangenen Heimspiel gegen Bayer Leverkusen hat Mainz 05 den 10.000 Zuschauern einiges geboten. Gegen Dortmund sind 25.000 Fans zugelassen. Routinier Stefan Bell erwartet einen offensiven Schlagabtausch.

"Unser Ziel ist, ein ähnliches Spektakel zu liefern wie gegen Leverkusen, dass es wieder mutig, unterhaltsam und offensiv wird. Dortmund definiert sich ebenfalls über die Offensive. In der Defensive hatten sie in manchen Spielen das ein oder andere Problemchen. Der BVB hat sehr gute Einzelspieler. Mal schauen, ob unser Sturmkollege aufläuft...", sagte Bell am Mittwoch. Gemeint ist Erling Haaland, der wegen einer hartnäckigen Muskelverletzung aber noch nicht im Teamtraining ist und nach kicker-Informationen für das Spiel am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) nicht zur Debatte steht.

"Die Unterstützung des Publikums hilft"

Gegen den BVB greift erstmals die neue Corona-Verordnung, die nun 25.000 Zuschauer zulässt. "Es ist ein großer Unterschied, wenn wir zu Hause wieder die Rückendeckung haben. Wir alle haben wegen der Geisterspiele ein bisschen vergessen, wie viel es ausmachen kann, vor eigenem Publikum zu spielen. Wenn man sich die Statistiken anschaut, wie weit in den Geisterspielen der Heimvorteil verloren ging, dann sieht man den Einfluss", betonte Bell.

Wie sehr eine Menschenmenge die Mannschaft pushen kann, hat Mainz am vergangenen Wochenende beim 1:3 bei Union Berlin erlebt. Gerade wenn die Heimmannschaft eine Spielweise hat, die von der Intensität und den Zweikämpfen lebt, "hilft die Unterstützung des Publikums natürlich". Im Stadion an der Alten Försterei machten sich schon die rund 10.000 erlaubten Fans stark bemerkbar. "Berlin einzigartig und speziell, an drei Seiten gibt es Stehplätze und das Stadion hat eine gewisse Historie, das hat dann schon einen Einfluss", stellte Bell fest. Zu Hause, wo die 05er ohnehin eine Macht sind, wollen sie sich nun von den Zuschauern zum nächsten Heimsieg tragen lassen.