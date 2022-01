Bell hat genauso viele Eigentore wie Svensson - Schmidt trotz Negativtrend gelassen

In Fürth spielte die Dreierkette von Mainz 05 wieder in Bestbesetzung. Trotzdem kassierten Jeremiah St. Juste, Moussa Niakhaté und Stefan Bell eine 1:2-Niederlage. Bell unterlief dabei sogar ein Eigentor.

Für den 30 Jahre alten Bell war es bereits das dritte Eigentor als Profi des 1. FSV Mainz 05. Mehr Eigentore im 05-Trikot schoss nur Nikolce Noveski, der in seiner Karriere auf sechs kommt. Ebenfalls drei Eigentore verursachte neben Bell nur dessen aktueller Trainer Bo Svensson.

Das Unglück nahm in der 66. Minute seinen Lauf. Fürths Jeremy Dudziak legte den Ball nach einem Dribbling vor 05-Keeper Robin Zentner noch einmal quer, fand dabei zwar keinen Mitspieler, aber Bell drückte die Kugel reflexartig mit dem linken Fuß ins eigene Tor. Mit dem 0:2 war die Niederlage so gut wie besiegelt, denn richtig gefährlich wurden die Mainz erst in der Nachspielzeit wieder, als Kevin Stöger für Karim Onisiwo den Anschlusstreffer auflegte.

Gegen Hoffenheim zeigen wir ein anderes Gesicht. 100 Prozent. Moussa Niakhaté

"Gegen Hoffenheim zeigen wir ein anderes Gesicht. 100 Prozent", versprach Moussa Niakhaté am Tag nach der erneuten Auswärtsniederlage bei 05er.tv. In der Liga verloren die Rheinhessen fünfmal in Serie. Mit nur sechs Punkten aus mittlerweile zehn Spielen in der Freude sind sie auf den drittletzten Platz der Auswärtstabelle abgerutscht.

Schmidt kennt diese Phase schon aus der Hinrunde - und bleibt gelassen

"Jetzt sind wir in einer Phase, in der es nicht so läuft. Wir wussten schon vor der Saison, dass sie mal kommen wird, hatten auch in der Hinrunde schon eine ähnliche Phase und haben den Fuß wieder reinbekommen. Das wird auch diesmal so sein, wir werden es miteinander durchstehen", sagt Sportdirektor Martin Schmidt.

Kohr, Ingvartsen und auch Szalai sollen zurückkehren

Während der zweiwöchigen Ligapause rechnet er mit der Rückkehr von Dominik Kohr und Marcus Ingvartsen, die zuletzt verletzt fehlten. Außerdem hofft Mainz 05, dass es bald grünes Licht für Adam Szalai gibt, der nach seiner Kopf-OP noch Checks absolvieren muss.