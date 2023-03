Beljo: "Natürlich beeinflusst einen Stürmer das"

Dion Beljo (21) hat nach seinem ersten Bundesliga-Tor für den FC Augsburg über die ersten Wochen in Deutschland gesprochen - und den Traum von der Allianz-Arena.

Passend zum 21. Geburtstag bezog Dion Beljo Mitte vergangener Woche seine erste eigene Wohnung in Augsburg. "Vielleicht habe ich deswegen getroffen", sagte der Winter-Neuzugang am Samstag schmunzelnd. Also auch passend, irgendwie.

Im siebten Anlauf erzielte Beljo beim 2:1 gegen Bremen sein erstes Bundesliga-Tor. Nach einem eigentlich als Befreiungsschlag geplanten langen Ball von Rechtsverteidiger Robert Gumny hatte sich Beljo im Duell mit Werder-Kapitän Marco Friedl behauptet, den Weg zum Tor gesucht - und im Fallen getroffen. Eigentlich, erklärte er später, "bin ich mehr der Typ, der in der Box seinen Raum findet. Aber ich kann auch solche Tore schießen."

Und ein wichtiges noch dazu. "Es bedeutet mir viel", freute sich der mit drei Millionen Euro teuerste Januar-Neuzugang des FCA. "Ich habe ein paar Spiele gespielt und nicht getroffen, natürlich beeinflusst einen Stürmer das. Das Tor stärkt das Selbstvertrauen, jetzt kann ich dem Team noch mehr helfen."

Und das soll erst der Anfang sein. "Die Liga, aus der ich kam", also die kroatische, "ist ganz anders als die Bundesliga." Wenig überraschend. "Das Tempo ist hier viel höher, es ist viel härter für mich. Natürlich brauche ich noch ein bisschen Zeit, um mich anzupassen. Aber ich denke, dass ich mich schnell anpasse. Ich bin froh, dass ich hier so viel spiele."

Bei hundert Prozent, verspricht Beljo den Augsburger Fans, "bin ich noch nicht, ich kann noch viel verbessern. Das wird während der Saison kommen." Am besten soll es gleich am kommenden Wochenende weitergehen, beim großen FC Bayern. "Du träumst dein ganzes Leben davon, in der Allianz-Arena zu spielen. Also werde ich alles dafür geben, da in der ersten Elf zu stehen. Und wenn nicht, werde ich von der Bank Gas geben. Ich will dem Team einfach helfen."