Beljo: Der Matchwinner im Schatten Koubeks

Lob und Schlagzeilen gehörten beim FC Augsburg nach dem 1:0 gegen Union Torhüter Tomas Koubek. Torschütze Dion Beljo ging dabei fast etwas unter.

Gut in Schuss: Augsburgs Winterneuzugang Dion Beljo. IMAGO/Krieger

Zum dritten Mal traf der 21-jährge Dion Beljo, der bis Januar noch in seiner Heimat bei NK Osijek spielte, in der Rückrunde. Alles wichtige Tore: Erst das 1:0 beim 2:1-Sieg gegen Werder Bremen, dann die Führung beim 1:1 gegen den VfB Stuttgart, nun das Tor des Tages gegen Union mit einer so perfekten wie überlegten Direktabnahme nach Flanke von Ruben Vargas.

Mit dem etwas schwächeren rechten Fuß, sei angemerkt. "Natürlich kein Zufall" sei der Treffer gewesen, merkte Geschäftsführer Stefan Reuter an. "Jeder, der ihn im Training sieht, weiß, dass er für sein Alter eine unglaubliche Ruhe hat. Wenn er den mit dem etwas schwächeren Fuß so macht, dann großes Kompliment", lobte der Weltmeister von 1990 und erwähnte zudem den Arbeitseifer des bulligen Stürmers, um beispielsweise den gegnerischen Sechser zuzulaufen.

Enrico Maaßen vergaß nicht, Beljo zu erwähnen, neben Torwart Koubek könne man den jungen Stürmer hervorheben. "Wenn man sieht, wie Dion sich von Spiel zu Spiel entwickelt, die Körperlichkeit in der Bundesliga adaptiert und das Tor mit dem falschen Fuß macht, dann ist das wirklich gut", sagte der Trainer.

Beljo wiederum schilderte in passablem Englisch seinen Treffer und blickte auf seine ersten vier Monate in Deutschland zurück: "Ich stimme zu, wenn gesagt wird, dass ich etwas Zeit benötigt habe, vielleicht brauche ich sogar noch mehr. Aber ich bin sehr glücklich, dass mir der Trainer vertraut und dankbar."

Beljo hat die Nase vorn

Gegenüber Kelvin Yeboah und Irvin Cardona, den anderen Winterneuzugängen für den Sturm, hat Beljo derzeit klar die Nase vorne und dürfte auch dann seinen Platz relativ sicher haben, wenn Mergim Berisha im Saisonendspurt nochmals ein Kandidat für die Startelf werden sollte. Der Neu-Nationalspieler stand nach einer Flußblessur und nur wenigen Trainingseinheiten etwas überraschend im Kader und feierte in der Schlussphase sein Comeback.

Darüber redete an dem Tag jedoch fast niemand, an dem der FC Augsburg den vielleicht entscheidenden Schritt zum Klassenerhalt machte.