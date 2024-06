Beliebteste Gaming-Plattformen: Der PC holt wieder auf

In Deutschland spielen wieder mehr Menschen am Computer. Das ergab eine neue Erhebung des Marktforschungsunternehmens Consumer Panel Services GfK.

Seit 2019 erlebte der Computer als Gaming-Plattform einen Abwärtstrend. Spielten vor fünf Jahren noch 16,3 Millionen Menschen in Deutschland auf dem PC, nahm die Zahl in der Folge kontinuierlich ab. Ehe sie 2022 mit 12,9 Millionen ihren bis dato Tiefpunkt erreicht hat.

Möglicherweise feiert der Computer als Gaming-Plattform nun aber ein Comeback. Denn laut der neuesten Erhebung des Marktforschungsunternehmens Consumer Panel Services GfK spielten letztes Jahr in Deutschland wieder mehr Menschen am PC (13,5 Millionen). Das gab der deutsche Branchen-Verband game e.V. bekannt. Am beliebtesten sei aber nach wie vor das Smartphone, was Videospiele angeht - allerdings nahm die Zahl im Vergleich zum Vorjahr ab (-100.000 auf 22,7 Millionen). Trotzdem ist das Smartphone für Spiele-Entwickler und Publisher aus unterschiedlichen Gründen interessant. Erst jüngst kündigte Electronic Arts an, die Bemühungen in diesem Sektor zu verstärken.

Höhenflug der Konsole wird unterbrochen

Ein Minus verzeichnete auch die Spielekonsole, die seit 2018 in Deutschland einen Höhenflug erlebte. Dieser ist nun vorerst unterbrochen. Laut Erhebung gäbe es gegenüber 2022 200.000 Konsolen-Spieler weniger (18,7 Millionen). Mit einer neuen Nintendo Switch, die für 2025 erwartet wird, und Grand Theft Auto 6 könnte der Pfeil für die Konsole jedoch bald wieder nach oben zeigen.

Die beliebtesten Gaming-Plattformen in Deutschland. game e.V.

Schlusslicht des Rankings bleibt das Tablet, das mit zehn Millionen Spielern in Deutschland ebenfalls ein kleines Minus verbuchte. Wie auf der Konsole sind es auch hier 200.000 weniger im Vergleich zum Vorjahr. "So vielfältig Games und ihre Community sind, so unterschiedlich ist auch die Plattformnutzung", kommentierte Felix Falk, Geschäftsführer des game e.V. in der Mitteilung: "Die Mehrheit beschränkt sich längst nicht auf nur eine Plattform und die Grenzen zwischen den einzelnen Plattformen verschwimmen immer stärker. Das sehen wir an Entwicklungen wie dem mittlerweile stark verbreiteten Cross-Plattform-Play, also dem plattformübergreifenden Spielen mit anderen, oder auch dem stetig wachsenden Cloud-Gaming-Angebot, das unter anderem PC- und Konsolen-Games auf mobilen Geräten möglich macht."