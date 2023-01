Belgische Nationalspieler sprechen sich für Henry als Trainer aus

Bereits vor einigen Tagen hatte Romelu Lukaku seinen Wunsch geäußert, Thierry Henry solle Nationaltrainer Belgiens werden. Nun erhält er öffentlich Unterstützung von Mitspieler Toby Alderweireld. Der belgische Fußballverband legt sich noch nicht fest.

Nach dem frühem Ausscheiden in der WM-Gruppenphase steht die belgische Nationalmannschaft vor dem Umbruch, angefangen bei der Trainerposition. Roberto Martinez gab noch auf der anschließenden Pressekonferenz zu Protokoll, dass es sein letztes Spiel an der Seitenlinie der Belgier war, da sein Vertrag mit dem Ende des Turniers ausgelaufen ist. "Es hat nichts mit dem Ausscheiden in der Vorrunde zu tun, es stand für mich vor der WM fest", sagte der Spanier.

Seitdem sucht der belgische Fußballverband mit einer kreativen Methode nach einem Nachfolger. Ende Dezember veröffentlichten die Verantwortlichen eine Ausschreibung, in der der Verband einen Coach mit "Erfahrung im Umgang mit Topspielern" sucht. Die Bewerbungsfrist endet am 10. Januar. Doch zwei Stars der Roten Teufel haben ihren Nachfolger bereits auserkoren.

Alderweireld: "Henry wäre die ultimative Lösung"

Romelu Lukaku und Toby Alderweireld haben sich für den bisherigen Co-Trainer Thierry Henry als neuen Nationalcoach ausgesprochen. Alderweireld (33) bezeichnete den Franzosen im belgischen Fernsehen als "die ideale Lösung". Einige Tage zuvor hatte sich Lukaku (29) bei Sky Italia für Henry als Nachfolger stark gemacht: "Für mich ist Thierry Henry der nächste belgische Nationaltrainer. Es gibt keinen Zweifel."

"Er hat den Respekt aller Spieler, er hat alles gewonnen. Er kann gut coachen, er weiß, was man tun muss, um etwas zu erreichen", sagte Lukaku über Henry, der bereits von 2016 bis 2018 und seit 2021 wieder bei den Belgiern tätig ist. Ähnlich äußerte sich Alderweireld: "Außerdem kennt er die Mannschaft. Ich verstehe, dass eine Verjüngung notwendig ist, aber man muss auch wissen, wo wir herkommen. Henry wäre in dieser Hinsicht die ultimative Lösung."



Neben Henry, der sich noch nicht zu diesem Thema geäußert hat, werden auch der Niederländer Louis van Gaal und der Belgier Michel Preud'homme als Kandidaten gehandelt.