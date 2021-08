Belgier Philipsen siegt auf zweiter Etappe der Vuelta

Jasper Philipsen hat die zweite Etappe der Spanien-Rundfahrt gewonnen. Der Belgier siegte am Sonntag in Burgos im Massensprint vor dem Niederländer Fabio Jakobsen und Michael Matthews aus Australien.

Die Gesamtführung von Primoz Roglic war auf der 166,7 Kilometer langen Etappe nicht gefährdet. Der slowenische Sieger des Auftaktzeitfahrens liegt vier Sekunden vor dem Spanier Alex Aranburu sowie zehn Sekunden vor Matthews.

Der Berliner Maximilian Schachmann verlor bei einem Sturz fünf Kilometer vor dem Ziel der zweiten Etappe den Anschluss und Zeit. Der deutsche Meister will bei der Vuelta aber ohnehin auf Etappenjagd gehen und kann deshalb den durch den Sturz bereits großen Rückstand von fast drei Minuten auf Roglic verschmerzen.

Bereits am Montag steht die erste Bergankunft auf dem Programm. Von Santo Domingo de Silos geht es über 202,8 Kilometer auf den 1.485 Meter hohen Picon Blanco. Die Vuelta endet am 5. September mit einem Einzelzeitfahren in Santiago de Compostela. In der Gesamtwertung wird bei der mit vielen Top-Stars besetzten Rundfahrt ein Zweikampf zwischen Titelverteidiger Roglic und Kolumbiens Giro-Sieger Egan Bernal erwartet. Zudem hat Bernal den Olympiasieger und Tour-Dritten Richard Carapaz aus Ecuador in seinem Team.

2. Etappe Caleruega/Spanien - Burgos/Spanien (166,70 km)

1. Jasper Philipsen (Belgien) - Alpecin-Fenix 3:58:57 Std.; 2. Fabio Jakobsen (Niederlande) - Deceuninck-Quick-Step + 0 Sek.; 3. Michael Matthews (Australien) - Team BikeExchange; 4. Juan Sebastian Molano Benavides (Kolumbien) - UAE Team Emirates; 5. Alex Aranburu Deba (Spanien) - Astana-Premier Tech; 6. Jon Aberasturi Izaga (Spanien) - Caja Rural-Seguros RGA; 7. Martin Laas (Estland) - Bora-hansgrohe; 8. Riccardo Minali (Italien) - Wanty-Gobert; 9. Florian Vermeersch (Belgien) - Lotto-Soudal; 10. Piet Allegaert (Belgien) - Cofidis; ... 65. Alexander Krieger (Stuttgart) - Alpecin-Fenix; 82. Anton Palzer (Ramsau bei Berchtesgaden) - Bora-hansgrohe + 38; 149. Maximilian Schachmann (Berlin) - Bora-hansgrohe + 2:35 Min.; 150. Ben Zwiehoff (Essen) - Bora-hansgrohe; 178. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Team DSM + 4:13

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 2. Etappe:

1. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma 4:07:29 Std.; 2. Alex Aranburu Deba (Spanien) - Astana-Premier Tech + 4 Sek.; 3. Michael Matthews (Australien) - Team BikeExchange + 10; 4. Josef Cerny (Tschechien) - Deceuninck-Quick-Step; 5. Dylan Van Baarle (Niederlande) - Ineos Grenadiers + 11; 6. Andrea Bagioli (Italien) - Deceuninck-Quick-Step + 12; 7. Aleksander Wlasow (Russland) - Astana-Premier Tech + 14; 8. Jan Polanc (Slowenien) - UAE Team Emirates + 15; 9. Sepp Kuss (USA) - Jumbo-Visma; 10. Chad Haga (USA) - Team DSM + 17; ... 103. Alexander Krieger (Stuttgart) - Alpecin-Fenix + 1:34 Min.; 115. Anton Palzer (Ramsau bei Berchtesgaden) - Bora-hansgrohe + 1:40; 142. Maximilian Schachmann (Berlin) - Bora-hansgrohe + 2:57; 152. Ben Zwiehoff (Essen) - Bora-hansgrohe + 3:11; 177. Nico Denz (Waldshut-Tiengen) - Team DSM + 5:04