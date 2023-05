Belgier braucht noch drei Frames: Brecel kurz vor dem WM-Titel

Am heutigen Montag wird der Weltmeister im Snooker ermittelt. Der Gewinner wird in der Abendsession gekürt, für Luca Brecel sieht es sehr gut aus.

Holt er sich den WM-Titel? Luca Brecel. AFP via Getty Images

Der Belgier Luca Brecel steht bei der Snooker-WM in Sheffield kurz vor dem Titelgewinn. Der 28-Jährige baute am Montag seine Führung im Finale gegen den viermaligen Weltmeister Mark Selby (England) von 9:8 auf 15:10 aus. Die Entscheidung fällt in der Abendsession (20 Uhr), für den Titelgewinn sind 18 gewonnene Frames nötig.

Brecel, der als erster Kontinentaleuropäer in einem WM-Endspiel steht, erwischte einen perfekten Start: Der Weltranglistenzehnte zog gleich auf 13:8 davon, dabei gelang ihm mit 141 Punkten sein bislang höchstes Break im Crucible Theatre. Selby, der am Sonntag mit dem ersten Maximum Break (147 Punkte) in einem WM-Finale Geschichte geschrieben hatte, steckte zwar nicht auf, braucht aber eine Aufholjagd.