Belgiens Abwehr-Not spitzt sich zu: Auch Witsel fehlt Tedesco erneut

Am Montag steigt Belgiens Nationalmannschaft in die EM-Endrunde ein: Vor dem Auftaktspiel gegen die Slowakei plagen Trainer Domenico Tedesco allerdings zunehmend Sorgen in der Abwehr.

Acht Verteidiger hat Domenico Tedesco in seinen endgültigen EM-Kader berufen, mit dem Belgien mal wieder bei einer Endrunde für Furore sorgen will. Die Hälfte davon aber droht im Auftaktspiel am Montag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen die Slowakei in Frankfurt auszufallen.

Wie schon in den vergangenen Tagen fehlte am Freitag auch der ehemalige Dortmunder Axel Witsel im Mannschaftstraining der Belgier, weil ihn seit geraumer Zeit muskuläre Probleme plagen. Der 35-Jährige, der in der vergangenen Saison 35 La-Liga- sowie zehn Champions-League-Einsätze für Atletico Madrid machte, würde gerade ob seiner Erfahrung fehlen.

Die 132 Länderspiele (zwölf Tore) Witsels kann in Belgiens Defensive schließlich nur Jan Vertonghen übertreffen. Den 154-maligen Nationalspieler (zehn Treffer) in Diensten des RSC Anderlecht plagen aktuell allerdings Schmerzen in der Leiste. Auch sein Einsatz ist mehr als fraglich.

Verpasst Meunier womöglich sogar die ganze EM?

Wesentlich übler sieht es bei einem weiteren Ex-Dortmunder aus: Thomas Meunier (66 Länderspiele, acht Tore), der den BVB im vergangenen Februar gen Trabzon verlassen hatte, zog sich bei der Generalprobe gegen Luxemburg (3:0) eine Muskelverletzung im rechten hinteren Oberschenkel zu - nach 16 Minuten ausgewechselt - und trat deswegen noch gar nicht erst die Reise nach Deutschland an. Er soll erst nachkommen, wenn seine Verletzung ausgeheilt ist.

Vierter Pechvogel im Bunde ist Arthur Theate von Stade Rennes, der 15-malige belgische Nationalspieler laboriert aktuell an einer Knöchelverletzung.

In fünf der letzten sechs Vergleiche ohne Gegentor

Bleiben mit Fulhams Timothy Castagne (43 Länderspiele, zwei Tore), Brügges Maxim de Cuyper (zwei Länderspiele), Anderlechts

Zeno Debast (acht Länderspiele) und Leicesters Wout Faes (15 Länderspiele) vier größtenteils unerfahrene Verteidiger übrig.

Die Defensive war zuletzt allerdings kein belgisches Problem: In den letzten sechs Partien vor der EM waren die Roten Teufel fünfmal ohne Gegentreffer geblieben.