Belgien-Trainer bei der Rarität: Woran das DFB-Team laut Tedesco bei der WM scheiterte

Wenn Deutschland am Dienstag auf Belgien trifft, werden viele Augen auf den Gäste-Trainer gerichtet sein. Denn bei den "Roten Teufeln" hat inzwischen Domenico Tedesco das Sagen.

Die Premiere ist geglückt. Mit dem 3:0-Erfolg in Schweden ist Domenico Tedesco mit Belgien ein Einstand nach Maß gelungen. Klar, für den 37-Jährigen hat die EM-Qualifikation "oberste Priorität", wie er im SID-Interview erklärte. Doch das Duell gegen das DFB-Team ist für den in Italien geborenen und mit zwei Jahren mit den Eltern nach Esslingen gezogenen Coach natürlich auch nicht alltäglich.

Doch viel Wind wollte Tedesco aus der Konstellation auch nicht machen. "Ein bisschen besonders ist es schon", sagte er. "Aber ich habe mir in den vergangenen Wochen gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht."

Für beide Teams ist es aber der erste namhafte Gegner nach der WM - und somit eben schon eine besondere Begegnung. Schließlich ging es Belgien in Katar nicht besser. Wie so oft als Geheimfavorit gestartet war schon nach der Gruppenphase Schluss, Roberto Martinez verließ nach sechs Jahren die Kommandobrücke. "Wir befinden uns schon in einem Umbruch, einige sehr verdiente Spieler sind nicht mehr dabei. Aber das macht die Aufgabe auch sehr spannend. Ich bin zuversichtlich", so Tedesco.

Starker Lukebakio

Einer der Profiteure des Umbruchs ist Dodi Lukebakio. Der Berliner Stürmer durfte gegen Schweden von Beginn an ran und bereitete zwei der drei Treffer von Romelu Lukaku vor. In der Gruppe befinden sich außerdem noch Ralf Rangnicks Österreicher, Estland und Aserbaidschan, für Tedesco "kein Selbstläufer".

Doch es sind zweifelsohne machbare Aufgaben für den WM-Dritten von 2018. Doch wo Belgien aktuell wirklich steht, darüber wird auch das Duell gegen die DFB-Elf Aufschluss geben. "Ich bin überzeugt davon, dass die deutsche Mannschaft gerade zu Hause ein gewichtiges Wort um den Titel mitreden wird", glaubt Tedesco.

Das frühe Aus bei der WM führt er vor allem auf einen Aspekt zurück: "Wenn man sich die deutschen Spiele genauer betrachtet, war das große Manko in erster Linie die Chancenverwertung. Aber das ändert nichts daran, dass diese Mannschaft über Weltklassespieler und unglaublich viel Potenzial verfügt."

Letztes Duell stieg 2011

Das Duell Deutschland gegen Belgien ist übrigens eine Rarität. Noch nie trafen die beiden Teams in Turnier-Qualifikationen aufeinander, Kevin De Bruyne spielte zum Beispiel noch nie gegen die DFB-Elf. In Flicks aktuellem Kader hat noch keiner Belgien als Gegner auf dem Platz erlebt.

Das letzte Duell 2011 wurde durch Tore von Mesut Özil, André Schürrle und Mario Gomez 3:1 gewonnen. Als Deutschland letztmals gegen Belgien vor 69 Jahren ein Spiel verlor, hieß der Bundestrainer noch Sepp Herberger.