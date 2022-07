Belgien statt England: Torunarigha verlässt Hertha nach 16 Jahren

Jetzt ist der Wechsel fix: Jordan Torunarigha (24) verlässt Hertha BSC nach 16 Jahren endgültig und wechselt fest zur KAA Gent.

Wurde mit Gent Pokalsieger - und bleibt jetzt fest in Belgien: Jordan Torunarigha. IMAGO/Matthias Koch

An den belgischen Erstligisten und Pokalsieger, bei dem er bis 2025 unterschrieb, war der Innenverteidiger bereits in der Rückrunde der Vorsaison verliehen gewesen. Nach kicker-Informationen erhält Hertha eine Sockelablöse von 3,5 Millionen Euro und hat sich eine vergleichsweise hohe Beteiligung an einem möglichen Weiterverkauf gesichert.

"Wir möchten uns bei Jordan für seinen langjährigen Einsatz bei Hertha BSC bedanken", sagt Herthas Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic. "Er hat als Spieler aus unserer Akademie den Schritt in den Lizenzspielerbereich geschafft und bei uns viele Erfahrungen sammeln können. Jetzt beginnt mit dem Wechsel nach Gent ein neues Kapitel in seiner Karriere. Wir wünschen ihm auf seinem weiteren Weg nur das Beste."

Torunarigha, dessen Traum von einem Engagement in der Premier League sich nicht realisieren ließ, absolvierte insgesamt 73 Bundesliga-Spiele für die Berliner und traf dabei fünfmal.