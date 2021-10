Belgien setzt in Nations-League-Endrunde auf Bundesligaprofis

Ab 6. Oktober startet das Final Four der Nations League mit Belgien, Frankreich, Italien und Spanien. Doch auch ohne deutsche Beteiligung werden wir zahlreiche Akteure der Bundesliga auf dem Platz zu sehen bekommen.

Sichtlich zufrieden mit seinen Nominierungen: Roberto Martinez, Nationaltrainer Belgiens BELGA MAG/AFP via Getty Images

Am Freitag gab der belgische Verband seinen Kader für die kommende Endrunde der Nations League bekannt. Neben den bekannten Stars um Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku und Eden Hazard, setzt Martinez besonders auf Spieler aus der Bundesliga. Sechs Akteure schafften den Sprung in den Kader der "Roten Teufel", deren Trainer angeblich das Interesse des FC Barcelonas auf sich gezogen hat.

Die nummerisch stärkste Fraktion stellt dabei der BVB, welcher durch Axel Witsel, Thorgan Hazard und Thomas Meunier vertreten wird. Der gut in die aktuelle Spielzeit gestartete VfL Wolfsburg entsendet mit Dodi Lukebakio und Koen Casteels zwei Spieler. Ergänzt wird das Bundesligaaufgebot durch Dedryck Boyata von Hertha BSC.

Die Belgier spielen am 7. Oktober im zweiten Halbfinale gegen Frankreich, zuvor treffen am 6. Oktober Italien und Spanien aufeinander. Über den dritten Platz, sowie den Turniersieg wird am 10. Oktober entschieden.