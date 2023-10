Belgien-Kader für Wien-Gastspiel kaum verändert

Das belgische Nationalteam muss in der EM-Qualifikation am Freitag ohne Kevin de Bruyne und Thibaut Courtois antreten.

Belgiens Nationalteam kommt nächste Woche mit einem weitgehend unveränderten Kader nach Wien. Teamchef Domenico Tedesco muss im Spitzenspiel der EM-Qualifikationsgruppe F am Freitag (20.45 Uhr, LIVE! auf kicker) gegen Österreich und drei Tage später daheim gegen Schweden ohne seine verletzten Topstars Kevin de Bruyne und Torhüter Thibaut Courtois auskommen. Das 24-köpfige Aufgebot, das er am Freitag nominierte, wird von Sturmtank Romelu Lukaku angeführt.

Belgiens Rekordtorschütze führt mit acht Treffern in fünf Partien die Schützenliste der EM-Qualifikation an. Für seinen neuen Klub AS Roma hat der 30-Jährige in sieben Pflichtspielen fünf Tore erzielt. "Er trifft, sein Trainer (Jose Mourinho, Anm.) hat Vertrauen in ihn. Das ist gut - nicht nur für Romelu, sondern auch für uns", meinte Tedesco.



Gegenüber den beiden Pflichtsiegen im September in Aserbaidschan (1:0) und gegen Estland (5:0) änderte Belgiens Teamchef an seinem Aufgebot nur einen Namen: Der erstmals einberufene Mittelfeldmann Mandela Keita von Royal Antwerpen ersetzte Hugo Siquet (Cercle Brügge). Die Belgier kommen als Tabellenführer nach Wien. Bringt das Duell einen Sieger, hat dieser das EM-Ticket vorzeitig sicher.