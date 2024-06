Auch bei der Slowakei ging es nach der verpassten WM 2022 unter Nationaltrainer Francesco Calzona, der in der vergangenen Saison kurzzeitig als Interimstrainer bei der SSC Neapel einsprang, aufwärts. In der Qualifikation verloren die "Falken" nur die beiden Spiele gegen Portugal und sicherten sich als Gruppenzweiter souverän das dritte EM-Ticket in Folge. Nicht immer sattelfest präsentierte sich allerdings die slowakische Defensive, trotz Abwehrchef Skriniar von PSG.