Lukaku jubelt zweimal zu früh: Slowakei sorgt für belgischen Fehlstart

Die Slowakei hat für die erste Überraschung der Europameisterschaft 2024 gesorgt. Gegen Geheimfavorit Belgien ging der Außenseiter früh in Führung und brachte diese über die Zeit. Auch weil zwei Tore von Lukaku keine Anerkennung fanden.

Mit Belgien startete am vierten EM-Tag ein weiterer Geheimfavorit ins Turnier. In Frankfurt trafen die "Roten Teufel" auf die Slowakei. Domenico Tedesco wartete im Vergleich zum 3:0 beim abschließenden Test gegen Luxemburg mit drei Änderungen in der Startelf auf - Carrasco und Debast starteten für Meunier und Witsel. Taktisch ging es Belgien in einem 4-2-3-1 an.

Francesco Calzona, Trainer der Slowakei, schickte derweil dieselbe Startelf aufs Feld, die kurz vor der EM einen 4:0-Erfolg über Wales feierte. Die "Sokoli", auf Deutsch Falken, gingen als Außenseiter in die Partie - und hatten bereits nach etwas mehr als zwei Minuten das erste Mal richtig Glück: Über Doku und De Bruyne landete der Ball im Fünfer bei Lukaku, Belgiens Stürmer scheiterte aber an Dubravka.

Wenig später unterlief Doku rechts neben dem eigenen Strafraum ein folgenschwerer Fehlpass, den Schranz mit der Hacke für Kucka auflegte. Casteels konnte dessen zu zentralen Abschluss noch parieren, den Nachschuss brachte Schranz aber im rechten Eck unter - Traumstart für die Slowakei (7.)!

Casteels stark gegen Haraslin - Lukaku kläglich

Auch diese Partie passte sich somit schnell dem bis dato rasanten EM-Niveau an, während Belgien an einer schnellen Antwort arbeitete. Allen voran Doku war nach seinem Patzer auf Wiedergutmachung aus, der agile Flügelspieler von ManCity machte auf rechts immer wieder Alarm. Von belgischem Dauerdruck konnte man Mitte der ersten Hälfte aber nicht sprechen, weil die Slowakei aggressiv dagegenhielt, hinten wenig zuließ und nach vorne das ein oder andere Mal umschaltete.

Kurz vor dem Pausenpfiff wäre dem Underdog sogar beinahe das 2:0 gelungen, doch Casteels parierte einen Volley von Haraslin aus 15 Metern stark (39.). Fast im Gegenzug tauchte Lukaku frei vor Dubravka auf, der Roma-Angreifer vergab die beste Chance auf den Ausgleich aber kläglich (41.). Mehr fiel Belgien im ersten Durchgang nicht ein, die Halbzeitführung für die Slowakei ging somit absolut in Ordnung.

Belgiens Ausgleich zählt zweimal nicht

Nach Wiederanpfiff blieben die "Sokoli" frech, bei Vavros Versuch aus der Distanz fehlte nicht viel (52.). Belgien mühte sich im Spiel nach vorne - und hatte Pech, dass Lukaku beim vermeintlichen Ausgleichstreffer minimal im Abseits stand (56.). Der Druck des Favoriten wurde in der Folge aber wieder größer: Dubravka musste bei einem wuchtigen Versuch von Trossard ran (59.), anschließend traf Lukaku aus spitzem Winkel nur das Außennetz (61.). Den Torschrei hatten die Anhänger Belgiens in Minute 63 auf den Lippen, doch Hancko klärte einen Schuss des eingewechselten Bakayoko gerade noch vor der Linie.

Die Slowakei schwamm in dieser Phase, überstand diese aber ohne Gegentor und hievte die knappe Führung somit in die Schlussphase. Vier Minuten vor Ende der offiziellen Spielzeit schien das slowakische Bollwerk durchbrochen, als Lukaku nach starker Vorarbeit von Joker Openda traf. Doch auch der zweite Treffer des Angreifers in dieser Partie fand keine Anerkennung, weil Openda in der Entstehung den Ball mit der Hand mitnahm.

Es war wie verhext für die Belgier, die in der siebenminütigen Nachspielzeit vehement auf den Ausgleich drückten. Doch die Slowakei hielt weiter stand - und sorgte letztlich für die erste Überraschung bei der EM 2024.

Während die Slowakei mit diesem Erfolgserlebnis ihre zweite Gruppenpartie gegen die Ukraine schon am Freitag (15 Uhr) bestreitet, müssen die Belgier, die nun bereits ordentlich unter Druck stehen, erst am Samstag ran. Ab 21 Uhr trifft die Tedesco-Elf auf Rumänien, das durch das 3:0 über die Ukraine ebenfalls mit viel Selbstvertrauen daherkommt.