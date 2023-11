Belgiens Blitzstart reicht - Openda verzweifelt viermal an Rajkovic

Zum Auftakt der letzten Länderspielphase des Jahres hat Belgien sein Testspiel gegen Serbien mit 1:0 gewonnen. Keine Pluspunkte bei Nationaltrainer Domenico Tedesco konnte RB-Torjäger Openda sammeln.

Auf eine Party mit den eigenen Fans musste das bereits für die Europameisterschaft im nächsten Sommer in Deutschland qualifizierte Belgien am Mittwochabend verzichten. Das Testspiel gegen Serbien wurde wegen der Unbespielbarkeit des Platzes nach starken Regenfällen kurzfristig von Brüssel nach Leuven verlegt. Fans waren aus organisatorischen wie sicherheitstechnischen Gründen nicht zugelassen.

Der Leipziger Openda, der in Belgiens Startelf stand, wird darüber im Nachhinein womöglich nicht ganz unglücklich gewesen sein. Seine starke Form aus der Bundesliga (neun Tore, zwei Assists in elf Spielen, kicker-Notenschnitt 2,73) konnte der Torjäger nicht in die Nationalmannschaft tragen.

Nach nur wenigen Sekunden tauchte der pfeilschnelle Angreifer vor Serbiens Keeper Rajkovic auf, der den Ball gerade so mit einer Hand wegboxte - genau vor die Füße von Carrasco, der nach nicht einmal 120 Sekunden das Tor des Abends erzielte (2.). Eine Minute später scheiterte Openda aus spitzem Winkel ungestört an Rajkovic (3.), dieses Bild bot sich auch bei den Großchancen in den Minuten 26 und 33. Ein letztes Mal verzweifelte Openda kurz vor der Pause an Rajkovic mit seinem Schuss aufs kurze Eck (43.).

Djuricic an den Pfosten - und kurios an die Latte

Das lange viel zu passive Serbien meldete sich im ersten Abschnitt nur zweimal gefährlich an, Ex-Herthaner Samardzic gab den ersten Warnschuss ab, ehe der einstige Mainzer Djuricic bei seinem Pfostenschuss aus der Drehung den Ausgleich verpasste (24., 31.).

Nach dem Seitenwechsel nahmen viele personelle Wechsel auf beiden Seiten der Partie den Fluss. Openda wurde von Tedesco nach 67 Minuten "erlöst". Eine Minute zuvor hatte Startelf-Debütant Deman, der links hinten durchaus zu gefallen wusste, die bis dato beste Chance im zweiten Abschnitt, der Werder-Profi scheiterte aber auch an Rajkovic (66.).

In den letzten 20 Minuten arbeitete Serbien dann nochmal intensiver am Ausgleich. Nachdem Radonjic mit links drübergefeuert und Mitrovic eine gute Kopfball-Chance ausgelassen hatte, lag der serbische Ausgleich auf dem Silbertablett: Ex-Frankfurter Kostic bereitete mustergültig für Djuricic vor, doch dieser brachte es fertig, den Ball aus weniger als fünf Metern an die Latte zu setzen (89.).

So blieb es beim knappen, aber nicht unverdienten 1:0-Erfolg für Tedescos Belgier, die am Sonntag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) ihre EM-Qualifikation gegen Aserbaidschan abschließen. Serbien trifft drei Stunden früher auf Bulgarien.