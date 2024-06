Belgien schlägt Rumänien und sorgt für Hochspannung in Gruppe E

Nach dem Fehlstart in die Europameisterschaft hat Belgien am zweiten Gruppenspieltag einen 2:0-Erfolg über Rumänien gefeiert. Während Stürmer Lukaku abermals am VAR verzweifelte, sorgte De Bruyne für die Entscheidung.

Der perfekte Start: Youri Tielemans (#8) brachte Belgien gegen Rumänien nach 73 Sekunden in Führung. IMAGO/Pro Sports Images