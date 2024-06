De Bruyne krönt sein 100. Länderspiel für Belgien

Am Ende einer starken ersten Halbzeit, in der das einzige Manko in der Chancenverwertung lag, brachte De Bruyne die Belgier gegen Montenegro verdient in Führung. Zur Pause tauschte Domenico Tedesco sechsmal - und musste mit ansehen, wie seine Elf deutlich mehr Probleme bekam. Das Tor fiel dennoch auf Seiten der Gastgeber.

Erzielte sein 27. Tor im 100. Spiel für Belgien: Domenico Tedesco. IMAGO/Photo News