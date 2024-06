Doku dreht auf - Lukaku verpasst Dreierpack trotz 50-Meter-Lauf

Belgien hat seine Generalprobe vor der EM in Deutschland gegen Luxemburg trotz Chancenwucher deutlich mit 3:0 gewonnen. Während Thomas Meunier sich verletzte, übernahm Romelu Lukaku Verantwortung.

Die Generalprobe stand für den belgischen Nationaltrainer Domenico Tedesco und seine Schützlinge an: Neun Tage vor dem Auftaktspiel der Belgier bei der Europameisterschaft in Deutschland wartete Luxemburg in Brüssel auf De Bruyne und Co.

Belgien hadert mit der Chancenverwertung

Seit der WM in Katar hatten die Belgier kein Spiel verloren, dieses Selbstverständnis war den Red Devils auch von Anfang an anzumerken. Mit aggressivem Pressing wurde der Spielaufbau der Gäste im Keim erstickt, immer wieder wurden hohe Ballgewinne forciert. Bereits nach vier Minuten hatte Kapitän De Bruyne die Möglichkeit auf die frühe Führung, genauso wie kurze Zeit später Lukaku, der frei vor dem Torwart jedoch nur das Außennetz traf (7.).

Auch die frühe Verletzung des ehemaligen Dortmunders Meunier, der Probleme im Oberschenkel hatte, konnte den Einbahnstraßen-Fußball nicht stoppen, so mussten die Luxemburger wenig später in höchster Not im Strafraum vor Lukaku (15.) und Trossard (17.) klären.

Mitte der ersten Hälfte konzentrieren sich die Hausherren - auch geschuldet der hohen Intensität - darauf, den Ball in den eigenen Reihen zirkulieren zu lassen, bevor das Offensivspiel wieder an Tempo aufnahm. Erst konnte Carlson nach einer Ecke gegen Onana auf der Linie klären (29.), dann verpasste der ehemalige Hamburger eine Flanke knapp (31.).

Lukaku bricht den Bann

Nachdem in der Folge dann auch noch Trossard und Lukaku (33.) sich gegenseitig überraschten, musste eine Einzelaktion des Stürmers der AS Rom dafür sorgen, den Tor-Bann zu brechen: Lukaku nahm bei einem Konter in der eigenen Hälfte Tempo auf und konnte bei seinem 50-Meter-Lauf nur elfmeterwürdig gestoppt werden (41.). Der 31-Jährige übernahm selbst die Verantwortung und traf mit dem zehnten belgischen Torschuss zur hochverdienten 1:0-Pausenführung.

Auch nach Wiederanpfiff bot sich den Zuschauern in Brüssel das gleiche Bild. Die Luxemburger ließen sich tief in die eigene Hälfte fallen. Und immer wieder war es dann der agile Doku, der mit seinen Dribblings für Unruhe in der Hintermannschaft sorgte.

Doku dreht auf

So war es auch wenig überraschend der Spieler von Manchester City, der den zweiten Treffer einleitete. Links am Strafraum ließ der 22-Jährige zwei Gegenspieler stehen und bediente Lukaku, der den Ball aus kurzer Distanz nur noch über die Linie schieben musste (57.). Kurze Zeit später war es abermals dieselbe Kombination, die für Probleme in der Defensive sorgte, doch Lukaku ließ nach Vorarbeit von Doku seinen Dreierpack liegen (60.).

Während die Luxemburger sich im Laufe der zweiten Hälfte nur noch in den Sommerurlaub verabschieden wollten - die Niederlage gegen Georgien in den EM-Qualifikations-Play-offs hatte den Traum von der ersten EM-Teilnahme im Nachbarland zerstört -, spielten sich die Belgier weiter warm für das Auftaktspiel gegen die Slowakei am Montag, den 17. Juni (18 Uhr, LIVE! bei kicker).

Unermüdlich rannten die Hausherren an und deckten immer wieder Lücken im gegnerischen Defensivbund auf - einzig die Chancenverwertung sollte am Samstagabend nicht passen. Exemplarisch Trossard, der in der 78. Minute ein Luftloch schlug und einen weiteren schönen Angriff nicht veredeln konnte. Mit kurzer Verzögerung sollte sich der Angreifer von Arsenal schließlich dann doch noch in die Torschützenliste eintragen und mit dem 3:0 den Schlusspunkt setzen (81.).