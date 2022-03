2:2 nach 2:0 - Deutschland verspielt Sieg gegen Belgien

Die deutsche U-19-Nationalmannschaft hat im zweiten Spiel der entscheidenden EM-Qualifikationsrunde gegen Belgien einen sicher geglaubten Sieg verspielt und somit einen großen Schritt in Richtung EM-Ticket verpasst.

Das Team von Hannes Wolf lag durch einen Doppelpack des Mainzer Offensivspielers Ben Bobzien (6. und 54. Minute) bis fünf Minuten vor dem Ende mit zwei Toren in Führung, ehe die Belgier in der Schlussphase binnen vier Minuten zum 2:2-Endstand ausglichen. Luca Oyen (85.) und Lynnt Audoor (89.) trafen im finnischen Vantaa für Belgien, das damit auf vier Punkte aus zwei Spielen kommt.

Deutschland hat nach dem 2:2 gegen Italien zum Auftakt nun zwei Zähler auf dem Konto - und den Gruppensieg nun nicht mehr in der eigenen Hand. Die DFB-Junioren sind vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Finnland am Dienstag (ab 16.30 Uhr) in Helsinki nun vom Ausgang der anderen Partien in der Gruppe abhängig.

Italien kann am Nachmittag (15 Uhr) mit einem Sieg gegen Gastgeber Finnland auf vier Punkte kommen. Das DFB-Team benötigt für diesen Fall nun ein Remis in der direkten Begegnung beider Mannschaften und selbst einen hohen Sieg gegen Finnland.

Nur der Gruppensieger löst das Ticket für die EM-Endrunde vom 18. Juni bis 1. Juli in der Slowakei mit acht Teams. Deutschland war zuletzt 2017 für eine U-19-EM qualifiziert, danach hatten die deutschen Teams 2018 und 2019 die Endrunde jeweils verpasst. Die Turniere 2020 und 2021 waren wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Den bislang letzten Titel für die deutsche U 19 gab es 2014.