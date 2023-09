"Beleidigungen noch und noch": Unschönes Derby-Ende in Frankfurt

Es war das emotionsreichste Nachbarschaftsduell seit vielen Jahren. Und die Grenzen wurden beim Derby zwischen dem FSV Frankfurt und Kickers Offenbach, das sportlich leistungsgerecht mit 1:1 endete, des Öfteren überschritten.

MEHR ZUR REGIONALLIGA SÜDWEST Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Unmittelbar nach dem Abpfiff drohte die Situation auf dem Spielfeld zu eskalieren, als etwa 30 Spieler, Trainer, Teammitglieder und Vereinsoffizielle am Mittelkreis teils aneinandergerieten. Diejenigen, die schlichten wollten, konnten sich immerhin behaupten. Doch die Konflikte setzten sich fort. Auf der Haupttribüne bedrängten Alt-Hooligans des OFC den FSV-Geschäftsführer Patrick Spengler. Und in der Mixed Zone konnten jeweilige Mitspieler Malik McLemore (FSV) und Jayson Breitenbach (OFC) nur mit Mühe davon abhalten, dass das intensive Wortduell nicht in tätliche Übergriffe ausartete.

"Es gab Beleidigungen noch und noch", sagte Spengler zu den Vorfällen. Auslöser waren viele Fouls, die das Derby prägten. Sieben Gelbe Karten zeigte der Unparteiische Lukas Heim (Bruchsal), der das schwierig zu leitende Spiel im Griff hatte. Und sicherlich trug die latente Unzufriedenheit auf beiden Seiten zu den Vorfällen bei.

Derzeit ist sportlich nicht mehr möglich ist als ein Platz im Tabellenmittelfeld für die beiden hessischen Traditionsvereine. Die Kickers können ihre stets hohen (Aufstiegs-)Ansprüche nicht bestätigen, der FSV will in dieser Saison vorne mitmischen nach dem fünften Platz 2022/23, garniert mit dem Hessenpokalsieg.

Frankfurt kommt nicht zur Ruhe

Doch die Schwarz-Blauen kommen derzeit nicht zur Ruhe. Nach den Vorfällen beim Meisterschaftsspiel gegen den VfB Stuttgart II (1:3) droht dem FSV eine Strafe. Der Schiedsrichter hatte einen Sonderbericht verfasst, damit beschäftigt sich das Sportgericht.

Erfolgserlebnisse auf dem Platz sehnen Spieler, Trainer, Verantwortliche und Fans herbei. Seit einem Monat sind die Frankfurter sieglos, aus fünf Partien holten sie lediglich zwei Punkte. Immerhin entspannt sich die Personalsituation, teils bis zu zehn Akteure fielen verletzungsbedingt aus. Gegen die Offenbacher, die spürbar mehr Spielanteile hatten, ging die Marschroute von Trainer Tim Görner, vor allem auf Umschaltmomente zu setzen, nur einmal komplett auf, als Oluwabori Falaye sich gegen zwei Kickers-Verteidiger behauptete und maßgerecht Jihad Boutakhrit bediente (45.+3). Kristjan Arh Cesen glich aus (54.); Aziz Bouhaddouz (88.) und Onur Ünlücifci (90.+3) verpassten den Frankfurter Lucky Punch. "Das Unentschieden geht in Ordnung", sagte FSV-Torwart Justin Ospelt nach dem "hitzigen Spiel".