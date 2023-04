Beleidigungen? Faustschlag! Real-Profi sorgt für Parkplatz-Eklat

Mit der Niederlage gegen Villarreal hat sich Real Madrid wohl endgültig aus dem Titelrennen in La Liga verabschiedet. Doch das Sportliche geriet nach Abpfiff aufs Abstellgleis, ein Prügel-Eklat erhitzt die Gemüter.

Allzu oft hat Villarreal in der Geschichte nicht gegen Real gewonnen, das samstägliche 3:2 im Bernabeu war im 46. Ligaspiel der erst sechste Sieg überhaupt (allerdings der zweite in Folge), doch dieser wurde nun von Gewalt-Vorwürfen überschattet.

"Sehr traurig über die Aggression, die ich nach dem Spiel erlitten habe", schrieb Villarreals Mittelfeldmann Alex Baena auf Twitter und befeuerte damit Meldungen der AS und "Marca". Beide Medien hatten zuvor berichtet, dass es nach Schlusspfiff zu einem tätlichen Angriff gekommen war.

Verantwortlich für diesen soll Real-Profi Federico Valverde sein. Der 24-jährige Uruguayer, der während der Partie eingewechselt worden war, soll auf dem Parkplatz des Bernabeu in der Nähe des Mannschaftsbusses der Gäste auf Baena gewartet und diesem dann einen Faustschlag ins Gesicht verpasst haben.

Eine offizielle Stellungnahme zu den Vorwürfen gibt es bislang weder von Valverde noch von Real Madrid.

Provokationen und Dementi

Allerdings gab es Äußerungen aus Valverdes Umfeld, demnach soll es eine Vorgeschichte zwischen Valverde und Baena geben. Unter Berufung auf besagtes Umfeld berichtet die "Marca", dass Baena sich in zurückliegenden Partien mehrfach provozierend gegenüber Valverde geäußert habe. "Fede hat nie Probleme mit irgendjemandem. In diesem Fall ging es um etwas sehr Ernstes, das schon länger zurückliegt."

Kommt Valverde ungeschoren davon?

Wie es zu dem Eklat gekommen ist, ist also unklar, dass es zu dem Schlag kam, wiederum nicht. Den Berichten zufolge gab es zahlreiche Augenzeugen für den Vorfall. Die Folgen könnten für Valverde drastisch werden, er könnte vom spanischen Verband RFEF für drei bis zwölf Spiele gesperrt werden.

Die Disziplinarkommission kann aber nur zur Tat schreiten, wenn Baena respektive Villarreal Anzeige erstatten. Medienberichten zufolge sei das aber nicht geplant, sodass Valverde ungeschoren davonkommen könnte.

Für Real kommt der Eklat dennoch zur Unzeit, bringt er doch vor dem so wichtigen Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Chelsea Unruhe in den Klub - und das ist etwas, das Trainer Carlo Ancelotti sicherlich überhaupt nicht braucht.